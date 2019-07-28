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Аналитика / Публикации Сегодня, 15:431618
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Для того, чтобы вернуть Украине суверенитет, необходимо понять – как мы его потеряли…Статья рекомендована для любителей геополитических комбинаций и шахмат - ничего личного. Если Вы понимаете, что делаете - читайте. Если же Вы верите в бескорыстную дружбу между государствами - Вам лучше пройти по этой ссылке (от автора).

Политические рейдеры. Технологии захвата государств

Политическое рейдерство, «цветные революции», государственные перевороты – технологии захвата государств, проблема, стоящая особенно остро в современных международных отношениях. Они порождают новые явления, такие как международный терроризм, информационные и гибридные войны, неоколониализм.

Вся история человечества пронизана конфликтами, войнами и противоречиями. В основе любых конфликтов лежит проблема перераспределения ресурсов и влияния. Как бы цинично не звучало, но это обычное явление в системе правил международной конкуренции. Решение межгосударственных проблем за перераспределение ресурсов и влияния возлагается на внешнюю политику, дипломатию. Необходимо понимание двух простых правил:

1. Политика – есть продолжение экономики, по сути, является концентрированной экономикой.

2. Война – есть средство продолжения дипломатии иными методами.

Классическая война – ведение полномасштабных боевых действий с применением всех комплексов вооружений участвующими сторонами, непрогнозируема и может перерасти в глобальную. Классическая война имеет серьезные побочные эффекты – огромные расходы, разрушения, смерти, и очень негативно влияет на политический имидж и экономики воюющих государств.

Целесообразность – основа современных методов ведения войн – получение максимума выгод с наименьшими затратами – получение контроля над противником без разрушения ресурсной базы противника, которая может представлять интерес. Современный мир прагматичен. Обычные рейдеры используют захваченные предприятия не для того, чтобы уничтожить, а для того чтобы продать или заставить работать в своих интересах.

Зачем, подобно времен Второй мировой войны, нести расходы на боевые действия и оккупацию, создавать комплекс концентрационных лагерей, вывозить к себе миллионы пленных, если можно организовать одну общую резервацию на всей территории подконтрольной страны и спокойно выкачивать её ресурсы? Это целесообразно. Строительство такой страны-резервации осуществляется своим же собственным населением, добровольно. Это гуманно.

1. Этап общеполитической рекогносцировки.

С чего начинаются политические рейдерские захваты государств? Как и обычное рейдерство, все начинается с Заказчика.

1. Заказчик – государство, группа государств, и стоящие за ними международные финансово-промышленные группы, преследующие свои геополитические интересы.

2. Геополитические интересы – это военно-стратегические, политические, экономические интересы Заказчика по отношению к другим государствам. В каждом конкретном случае, геополитический интерес может быть вызван по отношению к государствам в строго определенном регионе мира, исходя из текущей ситуации в общей международной обстановке.

3. Регион геополитического интереса – достаточно условное понятие, определятся потенциальными политическими игроками исходя из их текущей расстановки сил и возможных выгод в долгосрочной перспективе – геополитической игре.

4. Предварительный анализ – изучение геополитической ситуации, предполагает расчет различных комбинаций, основных вариантов развития событий и рисков, подтверждение смысла в практической реализации интересов Заказчика в регионе.

5. Определение точки приложения сил – определение Заказчиком для захвата из ряда региональных государств оптимального государства-цели, как наиболее подходящего для решения своих геополитических задач. Захват государства-цели стоит понимать, как перехват управления над государством-целью – захват государственной власти ставленниками Заказчика.

2. Этап определения государства-цели.

Определение государства-цели основано на рациональности и оптимальности – наличием наиболее благоприятных сложившихся естественным путем начальных условий. Государство-цель должно обладать рядом признаков, которые можно назвать благоприятными условиями для реализации задачи Заказчика по захвату государственной власти:

1. География государства-цели – определение роли государства в регионе. Наличие границ с соседними государствами, их протяженность, политические и экономические взаимоотношения – определение общей геополитической ценности на перспективу.

2. Наличие выгодных ресурсов у государства-цели – предприятия, технологии, инфраструктура, земли, природные ресурсы, человеческий потенциал и т.п. – экономический интерес.

3. Отсутствие четко выраженной стратегии, курса развития государства-цели. Если провести аналогию с механикой – «Для придания нужного направления телу, находящемуся в состоянии покоя, необходимо меньшее приложение сил, чем для тела находящегося в движении».

4. Отсутствие политиков-государственников – непонимание наиважнейших категорий, как «общенациональная идея», «государственный интерес и государственная тайна», «государственное мышление и подход», «геополитика». Многолетняя селекция и формирование политиков по принципу негативного отбора.

5. Наличие враждующих сильных олигархических групп – олигархическая социально-политическая государственная система, основной признак слабого государства и всех его государственных институтов.

6. Слабость вертикали власти – отсутствие авторитета и политической воли руководства, неэффективное государственное управление и координация, непрофессионализм, неорганизованность, несогласованность работы организационно-штатных государственных структур.

7. Слабость государственных институтов и механизмов – признак слабости защитных органов государства – полиции, спецслужб, армии.

8. Отсутствие единого гражданского общества, общенациональных политических лидеров – признак пассивности и разобщенности населения. Отсутствие реальных механизмов активного участия общества в построении собственного государства – безынициативность, уныние.

9. Избыточный комплекс внутренних социально-политических противоречий – признаки нестабильности общества и государства, наличия огромного протестного потенциала.

10. Наличие опорной социально-политической базы Заказчика – сети НКО, политических деятелей и сил, оппозиции, партий и движений, общественных представителей, организаций и групп – имеющихся и потенциальных агентов влияния по реализации интересов Заказчика. Например, в Украине, такую опорную базу представляли следующие силы: олигархия, вступившая в конфликт с президентом, либеральная прозападная интеллигенция, креативный класс, национал-радикалы.

3. Этап аналитической подготовки.

Технологии «цветных революций» – это стратегия, это план войны в современных условиях. Заказчик не будет выбрасывать средства на неопределённые цели и бессмысленные планы.

1. Сбор подробной информации, проверка её достоверности – информация о социально-политических процессах в государстве: расстановка сил, ресурсы и влияние политических сил, экономическая ситуация, количество и качество протестных социальных групп, возможности государства и воля общества к сопротивлению захвату власти.

2. Определение приоритетных целей и ключевых задач для их достижения – авторитет действующей власти и методы её дискредитации, политические государственные институты, создание внутриполитического кризиса и методы его углубления, органы власти и методы их дезорганизации, наличие внутриобщественных противоречий и методы их разжигания.

3. Определение реальных сил, средств и сроков для достижения целей по захвату власти – организационные структуры, радикальные и боевые группы, общественные группы поддержки, внутри- и внешнеполитическое прикрытие провокаций, акций и мероприятий по дестабилизации, финансовые и СМИ-ресурсы, исследования и методы в областях прикладной психологии и управления массами.

4. Этап организационно-технической подготовки.

Основной приоритет – на подготовку и организацию скоординированной и управляемой силы, способной снести действующую власть для перехода государства под управление Заказчика.

1. Общая организация и финансирование – создание сети новых и использование уже имеющихся некоммерческих организаций (НКО) для финансирования и организации мероприятий по захвату государственной власти. НКО могут действовать под видом социальных, благотворительных, оздоровительных, образовательных, просветительных и иных фондов и организаций.

2. Расширение опорной социально-политической базы Заказчика – увеличение количества ключевых и авторитетных агентов влияния во всех сферах социальной и политической деятельности государства среди представителей олигархии и бизнеса, политиков и государственных функционеров, общественных деятелей, партий, движений, журналистов, лидеров общественного мнения. Методы: убеждение, обман, подкуп, вербовка, шантаж, угрозы, компромат, использование «втемную».

3. Идеологическая работа внутри социальных групп – обеспечение прироста протестного потенциала из разных: профессиональных, национальных, культурных, классовых, возрастных, политических, идеологических, религиозных групп. Работа с малыми социальными группами: молодежные субкультуры, радикальные и фанатские течения, движения, коллективы, группы по интересам.

4. Структурирование общей социальной протестной силы – означает придание бесформенной протестной массе организованной и управляемой структуры. С этой целью определяются и отбираются наиболее активные, авторитетные представители вышеуказанных политических, социальных и малых групп населения.

5. Создание идеологической базы протеста – комплекса мотивирующих на протест требований, постулатов, речевок, кличей с упором на общедоступность и эмоции – «За демократию!», «Долой олигархов!», «Коррупционеры – вон!» Создание, продвижение, популяризация и раскрутка революционного тренда – «Мы за справедливость! Ты с нами?», «Все уже на площади!», «Вместе мы – сила!» и т.п. В основе революционной идеологии и мировоззрения лежит система ценностей понятная обычному человеку, но извращенная в интересах заинтересованной стороны – Заказчика.

6. Подготовка боевых групп – силового элемента протестного движения – идеологическая подготовка, физическая подготовка, отработка навыков уличных столкновений, противодействия полиции, провокации толпы и т.п. Обкатка навыков в реальных условиях во время тестовых, пробных мероприятий по организации уличных протестов и беспорядков.

7. Организация работы СМИ – получение контроля Заказчиком над владельцами ключевых массмедиа, переориентирование работы СМИ в интересах Заказчика: дискредитация представителей действующей власти, силовых органов и государственных структур в глазах всего общества. Создание положительного имиджа и информационная раскрутка антигосударственных выступлений, беспорядков, неподчинения власти и насилия.

8. Предварительные антиправительственные акции – организация комплекса первоначальных, «мирных» протестов и манифестаций. Цели: оценка эффективности мероприятий, отработка слаженности действий и координации, определение недостатков и внесение организационных корректив. Определение реакции власти на угрозу. Провокации властей и сотрудников полиции на жесткие, непопулярные действия. Начало раскачки общества через СМИ. Завершение этапа подготовки и начало перехода протестов в активную фазу «цветной революции» – государственному перевороту.

5. Этап активной фазы – «цветная революция».

Приоритеты реализации активной фазы: перехват инициативы, скорость, усиление давления. Начиная с этого момента, процесс резко набирает динамику и становится необратимым для Заказчика – он или проиграет или выиграет, но остановить ход развития событий уже не может – в ход идут все имеющиеся силы и средства.

1. Время «Ч» – организованный выход на улицы столицы основной части протестующих. Занятие протестующими ключевой позиции – центральной площади или квартала, как знакового центра революционных событий. Закрепление позиций протестующими – баррикады, палатки. Позиционные уличные столкновения. Сосредоточение всего внимания массмедиа в центре революционных событий. Появление и раскрутка массмедиа «непримиримой оппозиции» и «лидеров революции». Выдвижение протестующими действующим властям первого пакета социальных и экономических требований.

2. Реакция власти: стягивание в столицу подразделений полиции, спецслужб, перекрытие улиц, попытки локализовать протестные выступления с поэтапным выдавливанием протестующих с ключевых позиций.

3. Акция «первая кровь» может быть вызвана: намеренной провокацией со стороны протестующих, глупыми, неуклюжими действиями власти. Возможны осознанные мероприятия-провокации, организованные агентами влияния, но выдаваемые от имени власти. Задача «первой крови»: публичные обвинения власти в жестокости и авторитаризме, придание протестам динамичного, необратимого характера, повышение градуса общественного напряжения, невозможность отступления умеренной части протестующей массы.

4. Информационное прикрытие и поддержка. Раскрутка в отечественных СМИ – скоординированное, однобокое и массированное освещение событий. Придание беспорядкам в столице статуса революции, общенародного восстания, исторического события – формирование у населения виртуальной революционной реальности, соучастия в великих исторических событиях – манипулирование сознанием. Попадание новостей в мировые новостные ленты, раскрутка событий в нужном ракурсе международными СМИ, придание локальным беспорядкам статуса важных мировых событий, создание повода для возможности внешнеполитического прикрытия, организованного Заказчиком.

5. Реализация внешнеполитического прикрытия – усиление одновременного политического давления со стороны заинтересованных правительств иностранных государств, дипломатов и представителей «всей международной общественности» на официальную государственную власть. Цель: сковывание инициативы действующей власти, принуждение к неприемлемым условиям – переговорам и принятию условий «оппозиции». Методы давления на власть: угрозы международной изоляции, блокирования личных счетов, публикация компромата и т.п.

6. Начало утраты инициативы властью – нерешительные попытки взять ситуацию под контроль, невнятные заявления, запоздалое принятие пакетов чрезвычайных мер по стабилизации ситуации в государстве. Неэффективность чрезвычайных мер обусловлена: отсутствием политической воли, нежеланием брать ответственность, организационной беспомощностью, давлением внешнеполитических сил и международной общественности.

7. «Момент перелома» – признание официальной властью в «лидерах непримиримой оппозиции» полноценной стороны переговоров – гарантии неприкосновенности, придание беспорядкам законного характера – признание права народа на восстание. Принятие властью ряда требований «оппозиции». Главная ошибка официальной власти: утрата инициативы, демонстрация слабости и нерешительности. Последствия: политическое усиление «непримиримой оппозиции», переход «оппозиции» от социальных требований к политическим ультиматумам, требование полной передачи власти.

8. Свержение власти – задействование всех боевых групп и переход протестов в стадию открытых атак на сотрудников органов правопорядка. Рост числа жертв - рост агрессии - вовлечение общей протестной массы в уличные бои и погромы. Выдавливание восставшими подразделений полиции с улиц, захват административных и правительственных зданий, региональных государственных администраций – перехват власти в регионах, оружейных складов, захват отдельных представителей власти. Следствия: самоустранение представителей власти, бегство из страны с целью самосохранения – вынужденный отказ от власти.

6. Этап реализации геополитических интересов.

Приоритеты финального этапа: закрепление полученного «государства-актива» за собой, максимальное использование его потенциала и ресурсов в интересах Заказчика.

1. Перехват государственного управления Заказчиком. Проведение во власть своих представителей, их раскрутка на СМИ, обеспечение легитимности новой власти в глазах населения и международного сообщества. Назначение и расстановка на ключевые государственные посты лояльных и подконтрольных Заказчику должностных лиц из числа бывшей «непримиримой оппозиции», иностранных агентов и «активистов».

2. Осуществление политического контроля над государством – лояльные Заказчику политические и общественные деятели, государственные функционеры, институты, органы и механизмы. Лишение суверенитета – возможности проводить самостоятельную политику, как следствие – невозможность определять государством выгодную для себя экономическую стратегию. Поставленные Заказчиком политические марионетки и назначенцы не популярны у подавляющего большинства населения, что позволяет в любой момент Заказчику заменить их на более удобные фигуры.

3. Реализация экономических интересов Заказчика. Подписание разорительных, кабальных торговых и экономических соглашений. Устранение Заказчиком конкурентных наукоемких, стратегически важных производств, расторжение прежних выгодных сотрудничеств и экономических связей. Принуждение в условиях острого дефицита финансовых ресурсов и падения экономики к разорительным кредитным соглашениям с МВФ, под гарантии национальных стратегических ресурсов. Способствование расхищению кредитов и выводу капитала из страны представителями «новой власти», с целью развития еще большей экономической и финансовой зависимости и обесценивания госактивов. Принуждение к подписанию грабительских соглашений и контрактов по вывозу стратегических государственных ресурсов (лес, чернозем). Последствия: разорение национальных производств, отток капитала, безработица, сворачивание социальных программ, образования, медицины, тотальное повышение цен для населения, падение национальной валюты, отток специалистов и активной части общества за рубеж, нищета, обесценивание жизни населения, вымирание.

4. Реализация военно-политических интересов Заказчика. Изменение баланса сил в регионе в пользу Заказчика – появление послушного инструмента давления на соседние государства в своих геополитических интересах. Возможность использования захваченного государства для военно-политического, национально-культурного противостояния с соседними государствами. Последствия: пропаганда и разжигание ненависти, милитаризация и раскол общества, утрата территорий, катастрофическая криминогенная ситуация, неконтролируемые вооруженные группы, беспредел, зверства, хаос, угроза государственного распада.

7. Заключение.

Можно ли успешно противодействовать технологиям политического рейдерства и «цветных революций»? Опыт последних лет показывает (Беларусь, РФ, Турция, Сирия, Китай), что противостоять такой угрозе и нужно, и вполне возможно. Необходимы: политическая воля государства и гражданского общества, своевременное решение социально-политических, национально-культурных проблем, диалог общества и власти, профессионализм и понимание служебного долга сотрудниками спецслужб и силовых ведомств.

Каждый человек, который захочет вдруг увидеть себя героем «Новой Великой революции», должен запомнить для себя три правила:

1. Революционный снос власти и государственной вертикали под лозунгами «демократии», «свободы слова» и «всеобщей справедливости» все равно, что обмен своего дома на яркие занавески – их негде и некуда будет вешать.

2. Государство – очень сложный механизм. Решение внутренних государственных проблем с помощью революций схоже на попытки ребенка починить старинный часовой механизм с помощью лома.

3. Ни одна иностранная держава не заинтересована в разрешении любых внутренних социально-политических проблем другого государства – это закон!

Александр Александров для 7ДНІВ. info
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Теги: Геополитика, Украина, Ukraine, Майдан, Революция, переворот, неоколониализм, колония, 7dniv, 7dnivinfo, радикализм  
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