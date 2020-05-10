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Аналитика Сегодня, 12:0133
ПОЛИТЭКСПЕРТ: ПОРОШЕНКО НЕ ПОСАДЯТ! БЕЗ СМЕНЫ ИДЕОЛОГИИ ВОЙНА ПРОДОЛЖИТСЯ. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС НЕИЗБЕЖЕН

По мнению политического аналитика и эксперта Руслана Бизяева последствий юридического характера и реальной ответственности для П. Порошенко после опубликованных пленок переговоров с Байденом не будет.

«Проблемы у Петра Алексеевича существуют, но они не носят глобальный и целенаправленный характер. Скандал скорее принесет некоторый имиджевый ущерб. Для сторонников П. Порошенко и его концепции Украины, это скандал никак не повлияет – там хоть сс… в глаза, всё божья роса.

Для того чтобы изменилось отношение вообще к внешнему управлению, необходима смена идеологии «Армия. Мова. Віра». Только после смены идеологии мы сможем говорить о смене политической, экономической и культурной модели Украины. Пока что мы видим, что старая система благополучно приближается к своему Титанику.

РЕАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАСШТАБА КРИЗИСА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ

КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?

Любое привлечение новых лиц к трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе ничего не даст с точки зрения практики. Проблема не в людях, которые привлекаются для переговоров, проблема в том, с какой идеологией мы выходим. Если ты договариваешься с кем-то, ты должен понимать, что ты именно договариваешься, а не ведешь монолог. Пока что мы имеем ситуацию, когда большая часть предыдущих договорённостей парижской встречи не выполнена. Не выполнена по ряду субъективных и объективных причин всеми сторонами. Там (на Донбассе. Прим. ред.) стреляют, там продолжается война. С разведением войск пока непонятно, с выборами непонятно, с «формулой Штайнмайера» непонятно, с законом об амнистии непонятно, поэтому подходит время, когда надо определяться с концептуальным решением – что мы намерены делать.

Для того, чтобы В. Зеленскому выполнить свои обещания и реализовать часть своей программы, войти в историю, а не вляпаться, ему нужны три вещи:
1. Мир.
2. Упор на решение проблем малого и среднего бизнеса.
3. Понять, что только Европа в данной ситуации может быть стратегическим партнером Украины в решении конфликта на Донбассе.

На Америку в этом вопросе рассчитывать не стоит. Задача США, учитывая все её геополитические конфликты и интересы – это периодически подливать в этот костёр одну-две канистры высокооктанового бензина.

Необходимо решить массу вопросов, например, о собственном производстве, о налогообложении, об экономических союзах – выгодно или не выгодно в них участвовать. Политика доминировала над экономикой, особенно в последние 6 лет, когда политические решения доминировали над политической целесообразностью.


15 ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

ЧТО ТАКОЕ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА?

У нас в Украине сырьевая модель экономики. Решения МВФ консервируют существующую сырьевую модель экономики Украины. Возможно, политический кризис, который может развернуться в конце лета или осенью в Украине, внесёт изменения в экономическую модель. Пока что концептуально ничего менять не хотят.

Причина грядущего политического кризиса – приближающиеся местные выборы – соотношение власти между Киевом и местными элитами. Если власть не контролирует ситуацию на местах – она не контролирует ситуацию в стране. С рядом ключевых местных элит у центральной власти договорённостей нет, значит это будет открытый конфликт. (Конфликт центр-регионы это один из 12 основных системных конфликтов в Украине. Подробнее в статье 12 конфликтов убивающих Украину. Прим. ред.) К этому стоит добавить социально-экономический кризис в Украине, под вопросом работа целых отраслей промышленности, падение доходов рядового украинца, дыра в бюджете – то что мы получим от МВФ мы вынуждены будем отдать и еще останемся в минусе. Экономическая ситуация в с стране в ближайшее время улучшаться не будет. Мы видим сейчас отложенный кризис – безработица, падение производства, экспорта – все это будет только ухудшать социально-политическую ситуацию в Украине. Социально-экономический кризис – это предбанник кризиса политического. Если ситуацию в Украине обостряют, значит, неизбежен конфликт, а значит, будет какое-то решение.

Запрос на новых политиков у общества никуда не делся. Отсутствие политической альтернативы В. Зеленскому является ключевой и фундаментальной основой его рейтинга. Потому что, живой реальной альтернативы В. Зеленскому общество пока не видит.

Год президентства В. Зеленского можно охарактеризовать как доминирование надежды над реальностью. Сколько это будет продолжаться, неясно, очевидно конец этого года будет одной из «контрольных точек» для Зеленского. Куда дальше пойдет страна, какой будет его рейтинг, и не вызовет ли это политических изменений в уже следующем году?..»,


- выразил свою оценку политэксперт.

«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

ССЫЛКА НА ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С Р. БИЗЯЕВЫМ

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