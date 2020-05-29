МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ



Из тени можно выбраться только через боль и опыт. Самый ценный опыт рождается из многократного столкновения мягкой морды наших иллюзий с твердым тротуаром объективной реальности – такова природа людей.



Как мы живем? Работа, дом, быт, кредит. Уставшие приходим вечером домой, включаем телевизор, где проплаченная «экспертно-политическая» сволочь расскажет, как нам жить и во что верить. Они лучше нас знают, что нам надо. Мы – люди-тени. У теней нет своих желаний – тени не знают, что им надо. Желания, мечты, надежды есть только у живых, а тени не живут – тени существуют.



ПРИРОДА ТЕНЕЙ. Люди-тени не любят думать, им не нужна информация и факты, аналитика и выводы – это может нарушить их удобный, ровный, плоский черно-белый мир. Люди-тени безобидны и беспомощны – им не стесняясь можно рассказать: кто, сколько украл, как их будут грабить, НЕ учить, Не лечить и лишать работы. Люди-тени удобны. Люди-тени не боятся убийственных «медреформ», криминального и правового беспредела – им все равно. Тень не боится даже смерти – она не может умереть. Тень может только исчезнуть.



ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИКА ТЕНЕВОГО МИРА. В теневом мире всё существует наоборот и вопреки здравому смыслу. Реальность заменяется на иллюзии, а животное подсознание больных и циничных людей становится нашей реальностью – законами, правилами по которым мы живем. В теневом мире и государстве, по теневым законам могут существовать только люди-тени.



С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО? Теневое государство начинается там, где граждане не понимают, кому принадлежит реальная государственная власть и кто принимает решения. Где процветает круговая порука, архиблядская безответственность, тотальное воровство, культ гражданского и политического свинства. Ложь – основа теневого государства! Лицемерие – его идеология! Деньги – его бог! Мыслящие – его враг!



СМЫСЛ ТЕНЕВОГО ГОСУДАРСТВА. Теневое государство распределяет ресурсы только в пользу его учредителей и хозяев. Для этого оно создано – это его функция и единственный смысл. Теневое государство абсурдно в вопросах материального перераспределения – чем меньше от тебя пользы, тем больше доход. Космические зарплаты бесполезных рафинированных дебилов в системе госуправления – обслуги теневого государства – это норма.



ВЛАСТЬ ТЕНЕВОГО ГОСУДАРСТВА – все те, кто стоит за внешним и внутренним управлением, принимают решения и ставят население перед фактом. Решения принимаются в тени – кулуарно, малой группой заинтересованных лиц, без общественных обсуждений, без огласки, без ведома общества, без взятия на себя ответственности за последствия.

Теневая власть непублична и незаконна?

В стране теней теневая власть и есть закон!

Потому что, они собственники теневого государства и хозяева теней.



ДЛЯ «СОБСТВЕННИКОВ УКРАИНЫ» НАС НЕТ! Представители «политической аристократии» построили сословно-феодальную систему, в которой назначили себя хозяевами государства. Эти ничтожества не считают нас за людей, и тем более за граждан. Мы для них только тени. В их лживом, насквозь коррумпированном, варварском теневом государстве. Миллионы теней.



В ТЕНЕВОМ ГОСУДАРСТВЕ В ТЕНИ АБСОЛЮТНО ВСЁ – теневая политика и политики, теневой парламент, теневые суды. Теневое государство – это театр теней – иллюзия. Иллюзия демократии и свободы слова, иллюзия прав человека, иллюзия выборов, иллюзия равноправия, иллюзия конституции, иллюзия медицины, иллюзия правопорядка, иллюзия экономики, иллюзия производства и науки. Живой человек не может жить в плоском мире теней. Теневое государство предназначено только для существования теней. Плоских, равнодушных, без желаний, без прав, без интересов, без эмоций – без самой жизни. У теней нет ничего! Тень – идеальный наёмник для любой войны и социальных экспериментов.



ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ИМИТАЦИЕЙ – президентов без убеждений, судов без справедливости, парламентаризма без демократии, депутатов без народа, правительства без программ и стратегий, чиновников без ответственности, антикоррупционных органов без пользы, законов без логики, патриотизма без человеколюбия и свободы слова без мыслей.



ПРИНЦИПЫ И МИФЫ ТЕНЕВОГО ГОСУДАРСТВА – это вывернутая наизнанку история и изнасилованная культура, системное оскотинивание, искалеченная мораль и человеческая психика. С помощью навязывания абсурда живых превращают в тени – пропаганды мелких бесов Черновол, мракобесия Фарион, мрази Ляшка, «корчинских и прочих карасей». Смотрите, какие мы психи – бойтесь нас! А если адекватные люди снимут с цепей и выпустят «погулять» из подсознания своих монстров – чьи черти окажутся жирнее?!

Люди-тени не имеют права думать о будущем и влиять на настоящее. Люди-тени – это «реформаторы» прошлого. Отсюда переписывание истории, снос памятников, заочные суды сбежавших и наказание мертвых, языковые, культурные, религиозные и идеологические конфликты. Узколобость, ущербность мышления не может принять всё разнообразие мира, противоречивость исторических событий и персонажей как единое целое. Примитивное одностороннее мышление пытается запретить и искоренить всё, ему непонятное, всё, до чего только может дотянуться – навязать свое плоское восприятие мира. Нет более жестокой, бессмысленной и затратной борьбы, чем борьба с историей. Нет более мстительных врагов, чем время, природа и объективная реальность. Здравомыслие, рационализм, системное мышление и логика в теневом государстве приравниваются к государственной измене.



ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И НАЦИОНАЛИЗМ. В теневых государствах системного национализма и националистов не бывает. Для национализма нужно иметь принципы и убеждения. Я ненавижу национализм, но идейных националистов можно уважать хотя бы за их убеждения – они хоть во что-то верят. Но таких мало. «Теневых торгашей» Украиной уважать не за что, даже если они говорят по-русски. Здравомыслящий националист так же опасен для теневого государства, как и убежденный антифашист. Национализм Украины ложный, маргинальный, продажно-заказного и криминально-радикального происхождения – в основе которого лежит анархия и личная выгода. Эти психически нездоровые люди, проплаченные ряженые, пикеты и акции для «ТВ-картинки» – всего лишь подделка, иллюзия реального национализма. Если бы настоящие националисты в Украине были – не было бы вырубки карпатских лесов, продажи земли, закрытия производств, разорения инфраструктуры, падения науки и расхищения ресурсов. Могут быть государственные интересы без национализма, но национализма без государственных интересов не бывает. Национализм не может быть отдельно и существовать вне сферы государственных интересов. Люди-тени не имеют ни личных интересов, ни государственных, поэтому не заслуживают даже национализма.



ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И ПСИХОЛОГИЯ. Люди-тени не должны мыслить позитивно. Позитивное мышление – это предвестник мечты, а мечта – это начало желаний. Путь от мечты к реализации – это созидание, созидание и творчество – это путь к успеху. Тень не может иметь желаний и быть успешной. Судьба теней – страдания, печаль, тоска и вечное уныние – тени должны существовать с постоянным комплексом жертвы и неполноценности – знать, что их постоянно обманывают, угнетают, обижают, и смириться с собственным бессилием. Культ вечной обиды на всех, зависти, нытья и жалоб, кодирует на уровне подсознания никчемность, инфантильность, неверие, апатию, равнодушие к подлости, лжи, несправедливости – это самый верный путь к формированию вечной нации-неудачника.



Нация депрессивных циников-интровертов существующих от Майдана до Майдана, где каждый только в себе и только для себя, где даже на мужчин наденут паранджу, где в каждом доме постоянно будут гореть поминальные свечи – идеальный объект манипуляций и наживы для теневого государства.



ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГОСУПРАВЛЕНИЕ. Все страны двигаются от аграрного уклада к высокотехнологическому – мы наоборот. Люди-тени не должны иметь знаний, навыков, фундаментальных наук, технических достижений...и образования. Знания – это власть, а люди-тени не должны претендовать на власть. Они не должны даже понимать что это такое – власть, реальная политика, госуправление, планирование, проектирование, национальные стратегии развития. Все государства мира берегут и защищают свои технологии, в том числе с помощью спецслужб. Управление сложными системами и процессами – это тоже технологии, носители этих технологий постепенно исчезают в Украине: умирают, люстрируются, уезжают, уходят в социальную самоизоляцию. Кому это выгодно?

Хаос кадровой политики, продажа должностей, закрытость-коррумпированность целых государственных сфер и отраслей, передача их на «кормление». Сословность контролирующих органов – попробуйте сунуться на работу в таможню, налоговую или прокуратуру. Контрабанда, саботаж, слияние власти и криминала в регионах…

Людей, способных вытащить сегодня Украину из хаоса, надо собирать по всей стране, упрашивать, уговаривать. Независимо от их политических взглядов, национальности и личных пристрастий. И давать государственные гарантии, иначе их убьют. Должны меняться политики – исполнительная профессиональная бюрократия (управленцы) должна быть постоянной. Кто из представителей власти способен пойти на «личные унижения» и обуздать своё высокомерие, чтобы работать с людьми, которые часто умнее тебя самого, но готовы взять на себя ответственность за результаты?

В этом и есть главный секрет не просто кадровой работы, а кадрового искусства. Для теней это очень сложно – легко в ванную сс.ть – штаны снимать не надо.



ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И «АГРАРНАЯ СУПЕРДЕРЖАВА». Люди-тени покупают египетский и голландский картофель, китайскую редиску, польские яблоки, канадскую свинину. В Украине невыгодно ничего – ни производить, ни выращивать, ни строить, ни изобретать, ни творить – здесь гаснет любая здравая инициатива – это кладбище для всего живого, любых рациональных идей, тормоз цивилизации. Здесь не нужны врачи, учителя, инженеры, конструкторы, ученые, журналисты, философы, шахтеры, рабочие, фермеры, предприниматели, управленцы… Что же мы такое «построили»?..

Мы 30 лет проё.ываем эту землю и считаем себя лучше и умнее всех. О да! Мы очень мудрый народ, пока Бог был к нам терпелив.



ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ. Когда просрано всё, людям-теням остается гордиться тем единственным, к чему лично они не имеют вообще никого отношения (папа с мамой постарались) – своей личной национальностью. Не национальными достижениями – их нет, а именно личной национальностью. Что есть диагноз и абсурд. Если встретятся украинец и эфиоп – кто из них должен гордиться больше? Как это измерить? Если измерить это невозможно и гордятся они одинаково – какой в этом смысл?

Раньше люди глупость скрывали – сегодня глупостью стали гордиться. Любая глупость имеет право на существование, если она озвучена и сделана во имя Украины! Гениально.

Две генерации власти, которые смогла выдавить из себя Украина после Майдана-2014, сформировали два самых разрушительных курса:

Первые – все на войну!

Вторые – всё на продажу!

Не в силах управлять даже оставшимся, власть распродает страну подчистую. Продать назло врагам. Складывается впечатление, что для полуграмотной власти Украина в тягость, и она хочет побыстрее от неё избавиться и самоликвидироваться.

В противовес государственной идеологии параллельно существует народная национальная идея актуальная от Донбасса до Львова: «Отъе.итесь все от нас и оставьте в покое!..»



ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И МВФ. Сегодня МВФ – влиятельная часть теневого государства. Как рассуждают в МВФ? Вот Украина – земля данная Богом каким-то лохам, которые не знают – зачем она им, и что им с ней делать. Зачем этим дуракам столько всего?! Давайте их «обуем» – выводят оборотные деньги, создают все условия для их вывода, требуют сокращения социальных расходов (образование, медицина, ЖКХ и т.п.) – нас системно грабят. Украина по конституции создана не для МВФ, а именно для того чтобы обеспечивать доступные социальные услуги – это одна из основных задач государства – нашего государства! Теням все равно, что делают с их страной. Сегодня любой может вытереть свои грязные ботинки об Украину. Бедная, бедная, оплеванная и униженная страна… Страна-лузер…Тени не умеют жить и выигрывать, тени только падают.



ТЕНЕВОЕ ПРАВОСУДИЕ. Вы готовы содержать судью с зарплатой в 10 раз больше вашей, за то, что он будет заочно судить Януковича, Берию, Сталина или Микки Мауса?

Признание убийцы потерпевшим и вручение подозрения его погибшей жертве это логично?

У вас есть миллионы под залог, чтобы выйти до суда?

У вас есть вообще деньги, чтобы выиграть суд?

Сколько будет стоить ваша жизнь, если вы перейдете дорогу влиятельному человеку?

Если вы исчезните – кто и как долго будет вас искать?

Кто за вас заступится?

Кому вы вообще нужны?

Проблема даже не в том, что главный государственный обвинитель выступает в роли адвоката, настоящая трагедия в том, что она (Венедиктова) считается лучшей из имеющихся.

Бывает власть закона, бывает беззаконие, в иррациональном теневом государстве хронический правовой запор осложнен законотворческим поносом. Вся нормативно-правовая база Украины построена по принципу: «Ничего нельзя, но если очень хочется, то можно…»

Тень не нужно убивать – тень тихо исчезнет сама, поэтому теням не нужны конституция, правопорядок, справедливость, закон и настоящее правосудие. В теневом государстве нет законов, нет правил, нет норм.



ТЕНЕВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Людям-теням не нужны реальные выборы. Зачем им выбор, если у них нет собственных желаний? Для нас, миллионов теней, «хозяева Украины» создали иллюзию выборов. В Украине на сегодняшний день зарегистрировано около 300 политических партий. Меняются не политики – меняются названия партий. После тотального воровства и всевозможных провалов «политическая аристократия» – открывает «новый политпроект», как магазин или кафе, и полным составом переползает туда. Цель – обеспечение роста депутатской морды вширь в долгосрочной перспективе. Жить, жрать и красть, получая за это зарплату и льготы от государства, за наш счет – это их счастье. И оно должно длиться вечно!



КАК ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО РАСКРУЧИВАЕТ «НОВЫЕ ПОЛИТПРОЕКТЫ»? Основы успеха: деньги, СМИ, консультанты, политические связи, силовое прикрытие. Имиджмейкеры пытаются сделать из дикого, грубого, невоспитанного животного белую и пушистую заиньку-лапу – учат его ходить, стоять, сидеть, лежать, связно по команде говорить. Стилисты придают фирменный экстерьер беспородному маргиналу – стрижки, завивки, суют подушечки за обвисшие щечки, пудрят, чтобы «новый политический продукт» был розовощеким и казался здоровеньким. Делается громкая раскрутка на ТВ, где очередная бездарность с трудом озвучивает текст, составленный её спичрайтерами. Дорогие политтехнологи пытаются открыть в полуграмотной обезьяне глубокую личность и быстро впарить нам, пока обман не раскрылся. Новое лицо – лидер готов! Люди-тени проголосуют.



Затем создается карманный политсовет, который занимается продажей мест в списках и «толкает» обещания на ТВ-эфирах, когда у лидера случаются словесный запор или приступы умственной недостаточности. После внесения «чего надо» в «новый политотстойник» начинает стекаться весь цвет политической говноэлиты: клинические лжецы, политические авантюристы и проходимцы всех мастей, непереводимые приспособленцы и бездарности, озорные клептоманы и энергичные бездельники, самовлюбленные демагоги и буйные шизофреники, садисты-тихушники и наркоманы со стажем, ласковые извращенцы и психопаты от идеологий…имя им – легион. За честный гонорар «рейтинговые агентства» накручивают проценты и надувают рейтинги.



Одураченные избиратели, жрущие дешевые пельмени и живущие на одну зарплату, рвут друг друга на части в соцсетях, споря какой олигарх честнее, меньше врёт, меньше украл и будет заботиться об их микроскопических интересах. На 29 году независимости, у людей не хватает ума понять – «псевдоэлита» не будет отстаивать наши интересы. Мы – тени. У теней нет интересов!

Люди-тени не имеют памяти и не помнят «успехи» «меценатов» украинской политической кунсткамеры. Впрочем, в политпроектах есть место и для теней. Нет, влиять вы ни на что не будете. Но расклейку партийной агитации и рекламы вам снисходительно доверят – тень, знай своё место!

Мы 30 лет выбираем не тех? Это уже не случайность – это закономерность. То, что мы постоянно выбираем продажных уродов и живем в говне – это не сбой системы, это и есть система!



КАК РАЗГОВАРИВАЕТ ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО? Как услышать голос теневого государства? Мы постоянно его слышим. Хамский, надменный, вальяжный, сытый голос «политической аристократии» – бессменной и бесполезной, вороватой и беспринципной, десятилетиями торгующей интересами государства и общества. Хозяева и обслуга теневого государства важно поучает нас с телеэкранов:

У вас нет партийной структуры и принципов!

Политика для избранных! У вас нет опыта!

Не лезьте в политику – это сложно!

У вас не получится, вы не умеете!

Вы – маргиналы!

У вас нет денег!

Вы тени!

Вас нет!



ОТВЕТ ТЕНЕВОМУ ГОСУДАРСТВУ. Да! Мы – маргиналы! Высококлассные экономисты, юристы, АТ-специалисты, управленцы, сотрудники органов правопорядка и спецслужб, инженеры, строители, служащие, военные, бизнесмены, фермеры, учителя и преподаватели. Вы, говновласть, сделали нас нищими маргиналами – вы превратили нас в тени! Многомиллионный народ Украины стал тенью!



Кто вы такие, чтобы учить нас? Что вы сделали за 29 лет полезного для своего государства и граждан? Продали и вывезли все, что можно и нельзя. В момент системного политического кризиса и развала экономики, вы – толпа недоумков от политики, выбрали самого лучшего и эффективного специалиста по макроэкономике, премьер-министра – хозяина рынка Гройсмана, самокатчика Гончарука, Шмыгаля? Это лучшие специалисты в Украине? Перед этим три месяца снимали Яценюка – «ни стены, ни денег – двойная эффективность»! Не завод строили, не поле копали, не дорогу ремонтировали… Три! Три месяца ушло у вас убогих на то, чтобы снять с должности эту мразь с впавшей грудной клеткой, у которой не хватило смелости застрелиться, превращавшую всё сущее в государстве в гавно и прах, чтобы откопать и назначить ещё больших ничтожеств. В какой степени абстиненции надо быть, чтобы этого не понимать?



Кого вы собрались учить, продажные бездари, превратившие Украину в грязную помойку?! Какие политические, организационные и экономические решения вы можете предложить? Во что вы верите? Вы не можете сформировать ни общенациональной идеи, ни стратегии государственного развития – не понимаете что такое кадровая политика, государственный интерес, государственное и системное мышление. Вы не можете ответить ни на один вопрос – тупые, гоноровые и чванливые мародёры, вы умеете только плодить ненависть, разруху, нищету и человеческое горе. Кто виноват в вашей алчности, ненасытности и жлобстве? Макиавелли? США? Европа? Они вас, псов помоечных, плохому научили?! Вы даже на обмане экономите, всё вам мало. Для вас, дебилов, если проблема не вмещается в ваш микроскопический мозг, значит, её не существует.



Что для вас политика? Пятичасовое вранье и самолюбование постоянной шайки тупых особей-недогетьманов на ток-шоу, которые не умеют даже внятно разговаривать? Обсуждение идиотских никому не нужных вопросов: Когда мы окажемся в полной демократии? Почему у нас 10 антикоррупционных органов, а коррупции стало больше? Когда и почему должны заработать законы? Какое правительство эффективнее Яценюка или Гройсмана, Гончарука или Шмыгаля?

Что лучше пылесос или паровоз? Генерируем глупость – разгоняем в СМИ – обсуждаем – забываем – снова генерируем – и так по кругу все 30 лет. А реальности и будущего не существует – демократия жеж…



Вы проводите реформы? Для кого? В Украине не было реформ за последние 15-20 лет. Ваши «реформы» – это социальный геноцид, банальный распил остатков национальных богатств, произвол и беззаконие. Себя, любимых, вы не потеряли в «реформах»? Главная функция государства – обеспечить правила игры. Какие вы, шакалы трусливые, можете установить правила, если даже не понимаете значения этого слова? Вам, шелудивым от власти, удобно «по-демократически» и «по-европейски» вечно обсуждать тысячу проблем, чем решить одну. Ваша «демократия» – это хаос, безответственность и безнаказанность!



В Верховной Раде должны быть профессионалы и патриоты? Тогда вам, политическим паразитам, надо оттуда выйти. Навсегда. Гонять вас по парламенту, как обещал А. Шарий? Этого мало! Вас, как нагадивших котов из-под кровати, долго придется выковыривать изо всех темных нор и забытых закоулков мира, где вы будете прятаться со всем наворованным барахлом. Для «политических дебатов» с государственными следственными комиссиями. Под давлением неопровержимых фактов, размазывая сопли по ровному загару, вы будете жалобно блеять – что вы не хотели, оно само, другие виноваты больше, что вы искренне ошибались и не знали-и, и у вас детки-и-и... На скамье подсудимых пропадут ваши покровители, испарятся амбиции и исчезнет дорогой лоск. И запах дорогого парфюма сменится вонью страха за свою дырявую шкуру. Справедливое наказание превращает жадных жестоких крокодилов в бесформенных медуз. Посадки?! Говна на лопате! С чего такое милосердие?! Это вчерашний день. Смертная казнь – за всё то, что вы сделали с Украиной и её народом. Государство не мстит – государство воздаёт!



Ау! Пережившие два Майдана, огонь Одессы, потерю территорий, продажу земли, утрату суверенитета, «реформу» полиции, «рейдерскую школу» Коломойского, справку Черновол, «культуру от Фарион-Ницой», дикцию Парубия, «ценные советы» Супрун, «стену Яценюка», «жизнь по-новому» с Порошенко, «онлайн-образование», гиперлуп и «рояль Зеленского»! Чем, ссука, нас ещё можно испугать?!!

Я против войны. Но почему люди, вернувшиеся из АТО, переигравшие смерть там, сами находят её здесь – спиваются, стреляются, вешаются и режут себе вены? Чего может бояться человек больше смерти?.. Только безысходности…

Кому есть место в «теневом государстве» Украины? Пенсионерам? Молодежи? Инженерам, учителям, фермерам, предпринимателям? Украинцам, русским, евреям, венграм, полякам, болгарам? Тут есть вообще место людям?! Чего мы хотим? Кому принадлежит страна? Кто принимает решения? Куда мы идем? Мы боимся умереть? Мы уже мертвы!



Угадайте – буду ли я лоялен к марионеточной недовласти и теневому государству, если они отрицают сам факт моего существования и миллионов моих сограждан, не говоря уже о защите наших интересов? Теневое государство должно либо быть переустроено, либо ликвидировано к еб.ням. Вы можете меня судить и расстрелять, чтобы я не мучился и не видел всего этого, если найдёте. Только убейте меня тихо, иначе вам придется усадить со мной на скамью подсудимых Людовика 11, Генриха 7 Тюдора, Елизавету I, Ришелье, Ататюрка, Генриха 4 Бурбона, Ли Куань Ю, Генри Форда и еще половину исторических персонажей за последние 500 лет – как кремлевских агентов, подозрения мертвым вы строчить научились. Время у вас пока есть. Я бы вас не пожалел.



ИСТОКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ. Политические принципы и интересы государства формируются только на основе личных принципов и воли его граждан:



1. Если политика больше интересует мнение США, РФ, Европы и МВФ, а не интересы собственного государства и народа – это чужой политик – он занимает не свое место.



2. Если любая новая власть не начнет с суда и воздаяния за преступления против государства и народа Украины – это чужая власть. Мстит человек, а государство воздаёт. Государство начинается с двух важных традиций – наказания государственных преступников и уважения к власти. Без заслуженного воздаяния государство невозможно, а власть теряет всякий смысл.



3. Если Вы до сих пор ругаете Супрун, Коболева или Гонтареву – Вас надо судить за глупость. Когда адекватного человека бьют палкой – он дает сдачи не палке, а людям, которые её используют. Систему надо бить точно в центр, а не по периферийным и второстепенным узлам.



4. Если Вы ожидаете оплаты за выражение и распространение своей гражданской позиции – Вы имеете для своего государства и общества нулевую гражданскую ценность.



5. Если Вы обсуждаете «новости, события и высказывания» представителей нашей «недоэлиты» – Вы работаете на них и полезный идиот. Вы бесплатно распространяете вредный информационный тренд, живете в чужом информационном поле и играете по правилам системы. Десять Ваших личных желаний опасны для режима больше пушек – работа над формированием своих желаний заставляет человека думать самостоятельно.



6. Если Вы готовы идти на компромиссы с людьми, которые хотят, чтобы Вы вообще не существовали – это не компромисс – это трусость и беспринципность. С людьми, которые приняли все решения без Вас – компромисс невозможен. Главный вопрос в борьбе за власть – как далеко готов зайти каждый из соперников в защите своих интересов и достижении своих целей.



7. Если Вы считаете, что законы заработают сами – Вам не надо заправлять свой автомобиль. Законы можно запустить только политической волей и властью. Политическая воля власти – это необходимое топливо для запуска работы государственных механизмов и институтов. Государство не производит демократию, государство производит полезные функции для своих граждан. Демократия без государства, как бант на члене – красиво, но бессмысленно.



8. Если Вы верите телевизору и политикам – еду Вам надо доставать из телевизора, а деньги просить у Деда Мороза – больше шансов.



9. Если Вы не готовы отстаивать свои убеждения и отказываетесь от них – значит, или у Вас их никогда не было, или они были не ваши. Человек без убеждений – это биологическая приставка к желудку.



10. Если Вы не можете сформировать свои правила и жить своими интересами – Вы всегда будете жить и играть по чужим. Играя по чужим правилам, выиграть невозможно никогда.



11. Среди нас нет святых. Мы все живые люди, совершаем плохие поступки и жирные глупости. Но скотское поведение, алчность, насилие, ложь и безнаказанность НИКОГДА не должны стать для нас нормой поведения – это приговор всему нашему обществу и государству. Мы просто исчезнем.



12. Небходимо вывернуть все тухлое содержимое из дырявого мешка, в который превратилась Украина, некогда богатейшая страна с огромным потенциалом и добрыми, жизнерадостными жителями. Когда мы поймем, чего мы хотим – мы выйдем из тени. Когда мы станем настоящими гражданами – теневое государство исчезнет. УКРАИНА: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?



Александр Александров для 7ДНІВ. info