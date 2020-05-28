Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!

Н. Я. Азаров – последний профессиональный премьер-министр Украины, в интервью Елене Бондаренко на канале «ЭХО КИЕВА», дал свою оценку многим проблемам, событиям и процессам, происходящим в Украине.



Об отношениях с МВФ: «Я работал с Международным валютным фондом (МВФ) с 1992 года, со всеми миссиями и руководителями, и очень хорошо знаю их манеру работы – жесткий наступательный, директивный (приказной) характер переговоров. Но по мере того, как с ними разговариваешь и ставишь себя, получается иногда склонять их на свою сторону...



Если переговоры с МВФ ведутся грамотными людьми, умеющими чётко сформулировать свои условия, то есть для фонда становится понятно – на что мы можем пойти, а на что украинская сторона никогда не пойдет – приемлемые условия удаётся найти всегда. МВФ заинтересовано в том, чтобы предоставить кредит – для этого МВФ как организация и существует...



Когда мы вели переговоры с МВФ, мы поступали просто – мы говорили – ваше дело, чтобы у нас была возможность возвратить вам кредит. Поэтому, мы готовы с вами обсуждать вопросы монетарной политики, вопросы нашей эмиссии – сколько мы можем выпускать денег, какая у нас должна быть инфляция, какой дефицит бюджета, как мы будем финансировать дефицит бюджета – вот эти вещи мы с вами готовы обсуждать. Но! Вопросы повышения тарифов и другие наши внутренние вопросы – это не ваши вопросы, и мы их даже касаться не будем.



Особенно сейчас, в этой ситуации, ни в коем случае нельзя руководствоваться политикой, которую проводит Зеленский: «Мы бедная страна, поэтому должны сначала платить долги международным кредитным организациям, а потом уже помогать своим гражданам… » (цитата из выступления В. А. Зеленского). Это глубочайшее заблуждение, которое идёт то ли от неопытности, то ли от незнания. Должно быть ровно наоборот!



Сейчас, 26 или 27 стран, получили специальным решением МВФ отсрочку от возвращения долгов, то есть им провели реструктуризацию, а некоторым странам вообще простили долги. То есть сейчас, в условиях мировой рецессии, есть возможность заявить Международному валютному фонду – Дорогие друзья, мы готовы и рады вам возвратить долги, но в ближайшие 2-3 года главная наша задача – дать выжить нашей стране, поэтому забудьте о долгах, о возврате, и давайте говорить о кредитах»,



– подчеркнул Николай Азаров.



О меморандуме с МВФ: «Когда я прочитал этот меморандум – я поразился. Ребята из МВФ, несамостоятельные, я замечу, – они находятся под руководством Госдепа США, прямого руководства Госдепа и Минфина США. Когда я прочитал, что они там записали… Ну это просто… Мы абсолютно колониальная страна, которой руководит чужой дядя… Они влезают в вопросы формирования наблюдательных советов, управления нашими государственными компаниями – какое их дело, кто у нас входит в состав наблюдательного совета?!. Пересмотры школьных и учебных программ?!. Это полный абсурд и беспредел!.. Нельзя позволять даже авторитетной, международной финансовой организации влезать в наши сугубо внутренние вопросы, Конституция Украины это не позволяет. Согласно Конституции Украины наш суверен (Источник власти. Прим. ред.) – народ Украины, который избирает президента, парламент, правительство, и им доверено по конституции определять все эти вопросы. А не чиновникам из МВФ!».



Если, друзья-украинцы, сограждане, вы этого не понимаете, то я не знаю, зачем вы кричите – «Слава Украине!» Колониям никогда не кричат «Слава!».



О кризисе госуправления: «Пришли люди… Ну, абсолютно… Кто такой Шмыгаль – нынешний премьер-министр? Где, на каком уровне он работал? Он не поднимался выше рядового управленца, откуда ему все эти вещи знать? Где он мог приобрести соответствующий опыт?



Зеленский должен был бы приобрести опыт, потому что положение и пост президента обязывает. Если бы он читал всю ту информацию, которую ему готовят. С другой стороны, а кто готовит эту информацию, когда так зверски почистили люстрациями министерства, ведомства, аппарат управления? Кого они там набрали? Если там готовят эту информацию какие-то недоумки, то на базе этой информации он (Зеленский), видимо, это и читает… Мне хотелось бы верить, что в аппаратах администрации президента (ОП), правительства, хоть кто-то ещё остался, потому что в моё время это были очень высококвалифицированные люди, и я всегда к ним прислушивался. Потому что ни премьер, ни президент не могут быть одинаково квалифицированы во всех вопросах – что-то они не знают...



Но боюсь, что за время этих «мусорных люстраций» неадекватные решения принимаются. Те решения, которые сейчас принимаются – неадекватны той обстановке, которая есть в стране»,



– заявил экс-премьер.



Почему деградировало государственное управление?



О пенсионной реформе: «Мне сейчас очень печально представить себе человека, которому в 90-м году было 30 лет, а сейчас 60 и он пенсионер. Какие его ощущения, когда на его глазах осуществлялось разрушение того социального государства, которое существовало в Украине? Чётко, последовательно, с каждым государственным переворотом, когда сразу же после этого активизировалась работа по ликвидации абсолютно всех социальных гарантий нашим гражданам. Пенсионная проблема – это производная (неразрывно зависит) от состояния экономики. Состояние украинской экономики в таком положении, что говорить о каких-либо резких движениях в области пенсионного обеспечения может только безответственный человек.



… Ранее Пенсионный фонд финансировался на одну треть из доходов государственного бюджета. Чиновники МВФ требовали ликвидации государственного финансирования Пенсионного фонда – переведение Пенсионного фонда на полное самообеспечение. Мы же рассчитывали на развитие экономики – больше отчислений, как бюджет, так и в Пенсионный фонд – рассчитывали на постепенную ликвидацию этого дефицита. И когда этот дефицит будет ликвидирован и Пенсионный фонд станет самодостаточным, можно создавать дополнительный накопительный Пенсионный фонд. Что нужно сделать, чтобы заработала накопительная система? Прежде всего, деньги пенсионеров, которые они будут откладывать самостоятельно, должны быть очень надежно защищены, иначе при нашем бесправии, мы повторим печальную судьбу трастов – когда люди откладывали деньги и эти деньги в один момент исчезли, и люди остались без всего».



О банковской системе: «То, что сделала Гонтарева вместе с Порошенко, и продолжил Зеленский вот этим законом (Закон о банковской системе) – это полная ликвидация банковской системы. Сейчас вклады ничем не защищены, я думаю, что кризис банковской системы усугубит кризис экономики, потому что экономика не может развиваться без кредитов. Гонтарева и Порошенко разрушили эту систему (кредитования экономики), они выстроили с помощью Яресько, Маркаровой и всех прочих в Минфине, финансовые пирамиды – они направили эти деньги на облигации государственного займа (ОВГЗ) – гарантированно легкий заработок (государство создает условия, когда оборотные деньги вымываются из реального сектора экономики и идут на финансовые спекуляции). Тогда как в промышленности надо вести очень серьезную и рискованную работу – финансирование строительства нового предприятия, новой отрасли – это очень серьезная и большая работа банков, которой сейчас не занимаются. Кому охота (рисковать)? Предприятие 2-3 года строится, выходит на освоение производственной мощности, на логистику, продукция должна быть востребована, деньги (кредиты) должны быть возвращены, потом работа на прибыль – это длительный процесс (требует долгосрочных кредитов под низкий процент).



На ОВГЗ никого длительного процесса нет – купил облигации, через 3 месяца купон “отоварил”, деньги вывел за кордон – и все дела.



Кстати, недавно этот новый министр финансов, уже (правительства) Зеленского, заявил, что до конца года они собираются “отоварить” 479 миллиардов гривен. То есть половина доходов бюджета – это деньги печатного станка – это облигации, это займы. Этот молодой человек (министр финансов) должен подумать – 2020 год пройдёт, а в 2021 году, сколько тебе (денег) потребуется? Тебе потребуется вернуть эти деньги с процентами и снова занять».



О ценах и инфляции: «Люди на себе чувствуют рост тарифов, рост цен, рост всяких услуг и так далее. Всё это наш Госкомстат считает вместе Национальным банком Украины так, как им это надо, и “рисует” абсолютно липовые цифры – 5%... 7% и так далее. Но по сравнению с периодом, когда я работал, кубометр газа стоил 68 копеек, а сейчас 7-8 гривен. Во сколько цена увеличилась? Какая это инфляция? А ведь газ – это производная (составляющая стоимости) абсолютно всех услуг. Печатным станком нужно пользоваться очень грамотно и это тема специальной дискуссии».



О выполнении бюджетных обязательств: «… Чуда не произошло. Наоборот, экономическая ситуация в стране ухудшается по всем абсолютно показателям – падает промышленное производство – карантин (люди не работали), мировая рецессия (кризис), сокращается наш экспорт. Тут есть и объективные причины, которые усугубляются абсолютно непрофессиональной, бездарной деятельностью вот этого правительства. И, конечно, воровством.



Отвечая коротко, не углубляясь в цифры бюджета, – бюджет провальный. Однозначно. Когда бюджет только утверждали, я говорил, что разрыв между доходами и расходами где-то примерно 300-350 млрд. грн. И сейчас этот разрыв гораздо больше. Покрывать его абсолютно нечем, потому что кредит МВФ это ровно столько, сколько мы должны отдать. Нас ведут на поводке, как осла. Украина превратилась в осла, перед которым вешают морковку, и он пытается эту морковку догнать. Мы воюем за этот кредит, забываем о своих собственных гражданах…



Да не надо тебе расплачиваться (по долгам) сейчас, пойми это, Зеленский! Не надо! Ты сначала должен подумать, прежде всего, о своих собственных гражданах – как им выживать в этой ситуации, как не дать разориться мелкому и среднему бизнесу. Посмотри, что сейчас делает Европа, США, не поленись заглянуть, что делается в РФ (меры по поддержке экономики) и сделайте хоть что-то подобное!



Ранее я говорил – надо отказаться от выплат МВФ. Да всем кредиторам нашим! Всем абсолютно! Провести реструктуризацию (долгов) и весь имеющийся ресурс плюс определённая эмиссия, сконцентрировать и направить на борьбу с пандемией и поддержку покупательной способности населения, через разовые выплаты, через поддержку семей, особенно бедных, и через поддержку малого и среднего бизнеса. Но этого не было сделано.



Месяца два назад, состоялось очень серьезное заседание “Большой двадцатки”, на котором было принято решение – обязать МВФ, с учетом пандемии, предоставлять кредиты, списывать возвраты по кредитам тем странам, которые в этом нуждаются. То есть у нас (Украины) появилось основание для ведения переговоров в таком плане. Наша дипломатия должна не ерундистикой заниматься, а работать с правительствами “Большой двадцатки” и руководством МВФ над заключением соглашения по реструктуризации долгов. Это было возможно. Это и сейчас возможно – кризис никуда не делся.



Чем опасно, если вообще отказаться платить? Первое – закрытием финансового рынка для Украины – возможности заимствований на мировом финансовом рынке. И хотя потенциальных кредиторов много – это неприятно. Второе – арест наших (украинских) активов. А что у нас могут арестовать? Да ничего! В том-то и дело, что у нас ничего особо нет! Никто сейчас в условиях пандемии, в условиях мирового экономического кризиса не будет так обращаться с Украиной. Не потому что там все благодетели и филантропы – просто есть определённые нормы».



О «реформах» медицины: «Меня поражает то, как отнеслись к вопросам здравоохранения – к нашим медикам и больницам. Пандемия давала шанс им всем (власти) задуматься о реформах Супрун, остановить весь этот бред, и хотя бы на уровне инфекционных больниц, перестроить нашу систему здравоохранения, сделать её высококачественной – это можно было сделать».



О трудовой миграции и «реформе» образования: «Мы (Украина) – беднейшая страна Европы, которая выталкивает своих людей на заработки в Европу. Это же позор! А что такое – люди?! Работающие люди – это наше будущее, наши доходы, возможность развиваться! Получается замкнутый круг – у нас ликвидируется промышленность, из нас хотят сделать какую-то аграрную страну, а что это означает? Это означает, что нам не нужны научно-исследовательские институты в области промышленности – нам не надо разрабатывать ни технологии, ни технику, потому что не будет предприятий, которые будут выпускать эти разработки. А значит, не нужны и не могут существовать образовательные высшие учебные заведения. Я был поражён, когда Николаевский кораблестроительный институт – гордость бывшего СССР, на факультет кораблестроения подали заявление всего 5 человек! А вообще, зачем эти кораблестроители нужны, если ни одного корабля не строится и не закладывается?! Зачем тогда нужен уровень образования в общеобразовательной школе, чтобы потом поступить в ВУЗ и стать, например, авиационным инженером или другим техническим специалистом? Если все эти специальности не нужны? Представляете, какая идет деградация сейчас?! И никто, вот эти “шмыгали-гончаруки-зеленские” об этом не задумываются.



Что такое политика образования?



Порошенко – мародёр! Я его 20 лет знаю – у него такие мысли (о государственных интересах), вообще, в голове никогда не возникали. Но они же должны возникнуть у тех людей, которые сейчас у руля (у власти). Ребята! Ведь вы совершаете преступление перед будущим Украины, перед нашими детьми! Вы ликвидируете перспективу для них. Вы готовите низкоквалифицированную рабочую силу, которая будет гнуть спину на каких-то (чужих) плантациях. А ведь Украина достойна другой участи. Пока ещё достойна».



О качестве государственного управления: «К сожалению, приходят придурки, которые “гиперлупами” начинают заниматься, мечтать о собственном космодроме. Не надо! Всё должно быть реально! У нас были очень хорошие заделы (начинания), которые позволяли сохранять Украину как одну их ведущих, в научно-технологическом отношении, стран».



О международной конкуренции: «Недавно в интервью нынешний директор «Южмаша» сказал то, что мне было давно известно. Мы тоже питали иллюзии, что можем поднять своего «Антонова» (КБ «Антонов») с помощью «Боинга» или «Аэробуса». Приглашали их, рассказывали, пытались сотрудничать и с американцами по космосу. А они, кроме получения наших технологий и наших разработок, ни в чём больше не хотят с нами иметь дело. В нас (Украине) видели конкурентов, особенно в космической отрасли, в нашей авиации. Нас специально оторвали от России, потому что с Россией мы органично сотрудничали (особенно в наукоёмких сферах) со времен Советского Союза.



Нас обрекли на деградацию. Почему этого не понимают люди? Почему этого не понимают политики? Ведь мы всегда видели, что есть определённая группа людей, достаточно грамотных, патриотически настроенных, с помощью которых нам удавалось проводить какие-то (полезные) решения. Куда они все подевались?..».



Комментарий Елены Бондаренко: «А я Вам скажу – две технологии провели. Одна называется “Закон о люстрации”, а вторая – “Новые лица”. Вот и всё. Этими двумя технологиями просто “заказали” (перекрыли) путь в управление людям, которые хоть что-то из себя представляли».



Н. Я. Азаров: О созидателях и разрушителях. «Я вам скажу так, пусть на меня никто не обижается, – за эти годы в Украине существовало две политические партии. Первая – это партия созидателей, которой была Партия Регионов при всех её недостатках. Да, были всякие люди в нашей партии, но Партия Регионов как политическая структура была партией созидателей, которая знала, что делать и умела это делать, и при ней страна развивалась. И вторая – партия разрушителей-мародёров, которые вешали лозунги “о европейской интеграции” и выдумывали “гиперлупы”, но в итоге, страну разрушали».



Где живет пушистый зверь? Инструкция по национальной самоликвидации

Реальная оценка масштабов кризиса государственности Украины



О кадровой политике: «Мне сейчас это очень больно осознавать. Я за эти 6 лет изгнания всё время ждал и надеялся, что придёт хоть один порядочный премьер-министр, что придёт хоть один приличный первый вице-премьер, министр экономики – надеялся на это!.. Но почему-то приходили “яценюки”, которых близко нельзя…. (вероятно, подпускать к госуправлению). Я его (Яценюка) не взял в своё время на замминистра экономики… Пришел ко мне вот этот “пацан”, мы с ним (Яценюком) 5 минут переговорили, мне стало всё ясно… Я со многими работал. Эти люди (профессионалы) никуда не делись, остались. Я вынужденно уехал, если бы остался, то я думаю, судьба моя была бы незавидна. Но люди из нашей команды остались. Они могли бы, взять этот “руль управления” в свои руки и “вырулить” ситуацию – и Зеленскому было бы намного лучше, если бы рядом с ним стоял опытный человек. Ему (Зеленскому) нужен человек, который не будет куда-то рваться, соперничать с ним (то есть опытный технический премьер-управленец без политических амбиций), который будет реально заниматься страной, знать экономику, знать, что надо делать…



Знание балансов, зависимостей экономики, как экономику развивать, где брать производительные силы, где брать ресурсы, как рационально расходовать рабочую силу, где её готовить и масса других знаний. Вот такие люди энциклопедических знаний и системного подхода должны работать на посту премьер-министра, а не “самокатчики” – легкомысленные люди, которые не представляют, куда они пришли, не представляют себе масштаб проблем…



... Я, конечно, могу, всё это написать, разложить по полочкам – у меня это всё в голове есть. Но осознание бесцельности этой работы, её бессмысленности, не дает мне возможности этого сделать. Ведь работа интересна тогда, когда ты знаешь, что она кем-то будет реализовываться – нужна команда – премьер один никогда ничего не сделает. Нужен хороший первый вице-премьер, хорошие (компетентные) вице-премьеры по отраслям и направлениям, ключевые министры… Не какие-то придурки, которые занимаются “гиперлупами”, а люди, прекрасно знающие отрасль. А если приходят абсолютно неготовые люди – что ты с ними сделаешь? Они не знают куда пойти и не знают что сделать – это очень большая беда, и страдают от этого простые люди (граждане).



Нужны “новые люди”? Ну вот, Зеленский – новый человек, дальше-то что? Год прошёл»,



– подвел итог экс-премьер.



Как эффективно управлять командой?

7 главных правил организации и управления

Что такое государственная кадровая политика?

Что такое внутренняя государственная политика?

Что такое стратегия национального развития?



Комментарий редакции: Оценка происходящего в Украине, данная Н. Я. Азаровым, может многим читателям показаться субъективной, если… надеть маску, зажмурить глаза и никогда больше не выходить на улицу. По нашей информации, Н. Я. Азаров отличался на посту премьера Украины достаточно педантичным и независимым характером, считался «сложным, тяжелым» переговорщиком во внешнеэкономических и политических отношениях, упрямо выторговывая даже самые мелкие преференции и выгоды для Украины. Из-за своего принципиального и неуступчивого характера имел массу врагов, как внутри страны, так и за её пределами. Не терпел «скороспелок» в госаппарате – людей случайных и попавших туда из бизнеса, отдавая предпочтение проверенной профессиональной бюрократии.



Трагедия этого высокопрофессионального человека состоит в том, что многие его полезные инициативы так и не были услышаны, а его «главная ошибка» – в отсутствии должного политического прикрытия со стороны тогда действующего Президента Украины В. Януковича – как оказалось, сильные специалисты особо нуждаются в политической защите. К сожалению, беда пришла с той стороны, где экономические таланты и упорство Н. Я. Азарова объективно были бессильны: Политические рейдеры: Технологии «цветных революций»



Убеждены, что советы и рекомендации Н. Я. Азарова не будут услышаны действующим президентом, по причине глубокой тоски В. Зеленского от упоминания самого термина «госуправление» и хронической изжоги от, пугающего своей неизвестностью, словосочетания «кадровая политика». Но! Лучше развалиться от плоских шуток Зе, чем сдохнуть от объемного «Армовира» По – так решил наш народ!



Предполагаем, что приближающийся новый рост цен, хаос государственного управления, разорение экономики и граждан Украины под усталую улыбку В. Зеленского, значительно повысят политическую и экономическую грамотность наших соотечественников, и они хоть немного, прислушаются к настоящему экспертному мнению человека, который, при всех его ошибках, заслуживает уважения и сделал для Украины больше, чем многие из нас. История рано или поздно даст справедливую оценку деятельности Н. Я. Азарова на посту премьер-министра Украины, специалиста, которого без сомнения, можно отнести к её национальному кадровому достоянию. ССЫЛКА НА ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ Н. Я. АЗАРОВА



Редакция с удовольствием предоставила бы слово стороне с иной политической позицией. Но при попытке систематизировать тезисы и найти смысл в выступлениях, к примеру, «Основателя гиперлупа и отца украинской авиарельсы» – В. Омеляна, наш сотрудник впал в затяжную депрессию, ушел в запой и не вернулся. Поэтому, с глубоким прискорбием, вынуждены констатировать, что из материалов по схожей тематике остались только реальные специалисты-практики и «агенты Кремля», а кто из них кто – решайте сами:



АНАТОЛИЙ КИНАХ, ЭКС-ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ: ПРЕЗИДЕНТУ НАДО ЗАДУМАТЬСЯ – ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ!



ВИКТОР СУСЛОВ, ЭКС-МИНИСТР УКРАИНЫ: ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА – СТУДЕНЧЕСКИЙ РЕФЕРАТ ДЛЯ ПЕРВОГО КУРСА!

