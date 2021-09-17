ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I



«Правда выше любого закона. Справедливость выше правды. А выше справедливости — милосердие. Но выше милосердия – только любовь…» Так герой фильма «Апостол» сформулировал свое мировоззрение, расставив главные приоритеты по отношению к морально-нравственным ценностям. Ценностная система главного героя приобрела структурную целостность именно благодаря его субъективной расстановке приоритетов – стала его личной философией.



1. Любая система должна иметь структурную целостность, иначе она не является системой.

2. Государство – структура по умолчанию, структурная целостность должна быть упорядоченной и последовательной, поэтому задач по расстановке приоритетов не избежать.

3. Государство – суперсистема с большой инерцией – система сложных моделей, взаимодействующих между собой.



СТРАНА, ГОСУДАРСТВО ИЛИ ОТЕЧЕСТВО? Страна – территория в определённых границах, со своими культурой, ментальностью, традициями, природными и человеческими ресурсами. Государство – институт (механизм) управления страной – политико-территориальная суверенная организация публичной власти, располагающая специальным аппаратом и обязательной для исполнения всеми гражданами волей. Отечество – духовно-культурная категория, коллективное сознательное и бессознательное восприятие себя единым целым. Проводя простые параллели, страна – тело, государство – органы, власть – мозг и центральная нервная система, Отечество – дух, смысл. Приоритет отдается государству, так как при утрате даже части страны, государство сохраняет управляемость и возможность восстановления. Без государственной власти (мозга) и механизмов (органов), страна (тело) может существовать некоторый период, по инерции, как больной в состоянии глубокой комы. Без государственности как инструмента страна обречена. Детальнее по ссылке: СТРАНА. ГОСУДАРСТВО. ОТЕЧЕСТВО. Государственность – это совокупность категорий:

1. Страна (что имеем, кем, чем управляем?) – ресурс, население, территория, культура, границы.

2. Государство (что и как управляется?) – механизмы, организация, форма и структура управления.

3. Государственная власть (кто управляет?) – суверенный характер (политика) управления – формирование собственных целей, задач и способов достижения.

4. Отечество (во имя чего и зачем управляем – почему принуждаем, убеждаем, терпим и подчиняемся?) – смысл государства, права на власть, внутреннее принятие и оправдание существования государства.

Страну (культуру, людей) можно любить или ненавидеть. Государство может заставить или изгнать. Отечество каждый для себя принимает и признаёт сам. Детальнее по ссылке: Высшие смыслы государства



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – осмысленная деятельность органов государственной власти и государственного управления, регулирование общественных и других взаимоотношений, связанные с функционированием государства. Государственное управление можно разделить на две части:

1. Государственная политика – характер (КАК?) и методы (ПОЧЕМУ?) процесса управления. Детальнее по ссылке: Что такое государственная политика?

2. Государственная стратегия развития – планирует (ЧТО ИМЕННО?) и регламентирует (ЗАЧЕМ?) сам процесс развития государства и реализации его задач – государственных интересов. Детальнее по ссылке: Что такое стратегия государственного развития?



МАСШТАБ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ – условно можно разделить на три уровня:

1. Политика-функция-реакция: умение оперативно принимать и реализовывать тактические решения (срочные, разовые, целевые, антикризисные), быстро и эффективно адаптироваться к возникшим условиям и реагировать на угрозы.

2. Политика-аналитика-прогноз: умение прогнозировать условия и обстоятельства, определять вероятность и уровень угроз, чтобы повысить скорость реакции, адекватность и качество принимаемых решений.

3. Политика-замысел-стратегия: умение формировать, создавать (продвигать) собственные (выгодные) условия и обстоятельства, сводя к минимуму вероятность потенциальных угроз – способность формировать и реализовывать свою долгосрочную государственную стратегию развития.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ:

1. Модель «Государство-Отечество». Формирование смыслов, идеального образа: объединяющей общенациональной идеи, общих принципов (идеологии) сосуществования, идеалов и мифов, ритуалов и традиций, идей и целей, исторической миссии и смысла существования, объективная оценка исторических общенациональных достижений и результатов, духовно-нравственная и культурная регуляция общества.

2. Модель «Государство-справедливость». Формирование основ государства: закрепление базовых принципов и гарантий (прав, свобод, обязанностей, административно-территориального устройства, форм управления и реализации власти, распределения ресурсов и т.п.) в учредительных документах государства (конституция, законодательство, нормативно-правовые акты). Детальнее по ссылке: 12 внутренних конфликтов, убивающих Украину

3. Модель «Государство-механизм». Формирование структуры государственного аппарата: институты, механизмы и органы, реализующие внутреннюю и внешнюю государственную политику.

4. Формирование и реализация внутренней политики. Детальнее по ссылке: 15 направлений внутренней политики?

5. Формирование и реализация внешней политики. Детальнее по ссылке: Что такое внешняя политика?



ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ – обеспечение функционирования, баланса, безопасности и эволюционного развития государственной политической системы. Нарушение государственных основ делает политическую систему нерабочей и бессмысленной – накапливается критическая масса внутренних противоречий. То есть, количество задач и их сложность постоянно увеличивается, а система, призванная их решать, наоборот упрощается и деградирует. Детальнее по ссылке: Комплексная оценка состояния государственности Украины

1. Нерабочая политическая система теряет внутреннюю политическую стабильность и, пытаясь сохраниться, вырождается в более ресурсозатратную и примитивную форму – средневековую олигархическую сословно-феодальную лестницу, под полным или частичным внешним управлением, так как неспособна генерировать собственную независимую государственную политику. Детальнее по ссылке: Почему государственной политики Украины не существует?

2. Политическая система, неспособная генерировать собственную государственную политику, постепенно утрачивает контроль за своими национальными богатствами и ресурсами, истощается и не может поддерживать свою жизнедеятельность. Детальнее по ссылке: Анализ политической системы Украины. Построение эффективной экономики, проведение каких-либо реформ при неработающей политической системе невозможно – нет политической системы – нет государства – нет государственной политики – нет механизмов реализации. Необходимы политические реформы. Суть политических реформ – перераспределение власти, ресурсов и ответственности.



ПОЛИТИКА ИЛИ ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯ? Политика (расчет, содержание, рациональное) – деятельность органов государственной власти и государственного управления, регулирование общественных и других взаимоотношений, связанные с функционированием государства. Политика – имеет характер планируемого, долгосрочного и комплексного процесса, растянутого во времени, в отличие от срочных, целевых и разовых мер. Желания отдельного человека часто спонтанны, противоречивы и непоследовательны. Без расстановки приоритетов своих желаний невозможно четко сформировать и сформулировать свои желания, а, следовательно, и достичь своих целей. Страна не сможет стать государством, народ – гражданским обществом, без коллективных смыслов и идей, без расстановки их приоритетов по степени важности – формирования государственной политики. Реальная политика определяется и формируется сознанием: памятью, разумом, рассудком, волей – подконтрольными человеку. Политтехнология (эмоция, форма, иррациональное) – является только частью политики, формой подачи. Политтехнологии влияют на бессознательное, часто неподконтрольное человеку. Людям надо продавать мечту. Логику ищут единицы – миллионы идут за мечтой, потому что знать трудно, понимать страшно, а жить без надежды невыносимо. Задача политтехнологии – убедить в невозможном, пообещать невыполнимое и поверить в несуществующее, но настоящее искусство в том, чтобы повторять этот цикл бесконечно, заворачивая старое гавно в новые обёртки. Государственная политика – способность определения и формирования баланса между содержанием и формой, целями и возможностями, принуждением и убеждением, объективной реальностью и ложью.



ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА. Строят дороги и дома. А основы государства закладываются, как каркасы больших кораблей, именно на них опирается вся государственная конструкция, именно они должны на себя брать и равномерно, на основе компромиссов и равноправия, распределять всю нагрузку основных внутриобщественных противоречий, связанных с разрушительной стороной человеческой природы: алчностью, властолюбием, нетерпимостью, ненавистью, невежеством, гневом и т.п. Вопросы культурно-национальной и межконфессиональной политики, правоохранительной политики (соблюдение прав и свобод, гарантии защиты чести и достоинства, жизни и собственности граждан), социальной политики – политики распределения ресурса (здравоохранение, уровень жизни, образование, искусство, спорт и т.п.) – составляют не только основу внутренней государственной политики, но и основу самого государства, так как гарантируют, закрепленные в конституции, обеспечение базовых потребностей и прав человека: права на достойную жизнь, национально-культурную и религиозную идентичность, личные убеждения, свободу слова, самовыражения и самореализации – права выбора собственного пути. כאשר הפרה תאבד את זנבה, אז היא תגלה מדוע היא זקוקה לו Детальнее по ссылке: Зачем нужна конституция?



ГОСУДАРСТВО ИЛИ ЧЕЛОВЕК? Человек воспроизводит то, чем является сам. Модель государства будет такой, какой мы видим природу человека, как к нему относимся, верим ли в возможности человека. Вся история человеческой цивилизации – это борьба двух человеческих природ – животного и духовного начал. Империи и государства, идеологии и религии, политика, наука, экономики, культуры – всего лишь инструменты в этой древней войне. Если мы относимся к человеку, как к несовершенному животному, с извращенным разрушительным сознанием, стремящемуся только удовлетворять свои биологические потребности, значит мы боимся и не уважаем сами себя, а значит, государство как система регулирования наших звериных отношений будет еще страшнее: тотальный контроль, угнетение, недоверие, неуважение, бесправие и страх. С точки зрения классического гуманизма, человек – наивысшая ценность, с точки зрения логики – тоже. Только человек обладает интеллектом, способностью мыслить и творить – решать нестандартные задачи. Цель любого нормального человека – физическое, умственное, культурное и духовно-нравственное развитие. Задача и смысл государства – удовлетворение материальных и духовных потребностей гражданского общества. Государство – коллективный инструмент достижения поставленных целей и задач – государственных интересов. Главная цель государства – защита и достижение государственных интересов, направленных на его развитие и сохранение целостности. Государственное развитие выражается в приумножении его суммарного государственного потенциала – политико-экономического, социально-демографического, организационно-управленческого, культурно-творческого, научно-интеллектуального, производственно-трудового, образовательно-профессионального и военно-технического. Сила государственного потенциала – мощь государства – является инструментом выживания государства в условиях международной конкуренции, и самим правом на цивилизационное существование. Государственные интересы (политико-функциональный смысл) – комплекс стратегических целей, задач и мер для: обеспечения безопасности, суверенитета и нормального функционирования государства; достижения государством своих максимальных выгод с минимальными затратами (потерями) в текущей и долгосрочной перспективе. Формирование государственных интересов возможно только на основе объективных интересов абсолютного большинства гражданского общества. Человеческий интеллект придумал и создал государство, может оценивать государство как своё творение и может его разрушить, если не видит в нём выгод или не понимает его смысла. Детальнее по ссылке: Человек. Личность. Гражданин



«АНТИГОСУДАРСТВО В СМАРТФОНЕ» ИЛИ ОТЕЧЕСТВО В СЕРДЦЕ? Антигосударство – авторитарная корпорация с атрибутами и формальными признаками государства, без каких-либо обязательств перед своими гражданами, в основе которой заложен принцип получения сверхприбыли и невозможности полноценного существования для граждан. В системе антигосударства всё делается наоборот и вопреки здравому смыслу, желания общества игнорируются, а недовольство подавляется. Система антигосударсва относится к гражданам, как к потенциальным преступникам, так как исполнение гражданами законов должно быть невозможно при всем их желании. Попытки вывести экономику из тени – кассовые аппараты, штрафы, нулевые декларации, налоговые амнистии со скидкой – всё это начинается с обычных граждан. Власть нарушает презумпцию невиновности, постоянно заставляет оправдываться и платить, лицемерно заботясь об общем благе, чтобы граждане вдруг не съели лишнюю котлету. Заповедник без правил для «верхов» и царство тотального контроля для «низов». «Государство в смартфоне»: Для того, чтобы перенести сервисные функции правового государства «в смартфон» - нужно сначала создать само правовое государство, которое начинается с основ государства – законности (справедливости) и смыслов государства (Отечества). Правовое государство – это система регулирования, граждане не обязаны любить систему регулирования. Государство не любят – с интересами государства считаются. И Отечество не любят, любят своё личное представление об Отечестве. Бесконтрольная «диджитализация» (цифровой контроль) может в недалёком будущем превратить нашу жизнь в ад. Смартфон всегда с вами? Вам нравится, когда известно, где вы находитесь, сколько у вас денег, каким имуществом вы владеете, чем болеете, что едите, что знаете, что, кого и как любите, о чем думаете? Отмена наличных денег, например, полностью лишает вас права на владение личным ресурсом. Умышленно или по ошибке, вам могут заблокировать карты, счета, а это уже угроза умереть от голода. Вы не сможете попросить денег у друзей, вы не сможете ничего купить, вы не сможете даже попросить милостыню – вам просто не смогут подать, при всём желании. А если вам заблокировать какой-нибудь «е-паспорт будущего» со всеми вашими данными – вас больше не существует. Кто знает… Это сегодня мы радуемся новенькому смартфону, а лет через 10-20, наши дети будут думать, как его «потерять», или удалить из тела многофункциональный чип, как его взломать и «перепрошить», проклиная тех, кто всё это изобрёл. Людская безответственность дает основания делать такие предположения, впрочем, это субъективная оценка автора.



СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА? Кризис полезной информации (смыслов) – это признак кризиса власти – следствие кризиса профессиональных кадров, эффективных решений, альтернативных идей и программ развития – это невозможность формирования объединяющей идеи, рациональной идеологии и государственной политики, а значит потеря государственного контроля и управления. Мы – это то, о чем мы думаем, что нас беспокоит, чем мы интересуемся, о чём спрашиваем, что обсуждаем, и что хотим знать. Качество (правильность, эффективность, актуальность, этика) наших решений определяется качеством наших вопросов, так как правильно сформулированный и вовремя поставленный вопрос (задача) содержит в себе половину решения. Множество вопросов, задач, проблем, их обсуждений и вариантов решений – окружающее нас информационное поле, в котором мы живём – это информационно-смысловая повестка, определяющая масштаб и уровень нашего мышления. Люди не любят сложных задач и вопросов – во-первых, боятся не знать, ошибиться и выглядеть смешно, во-вторых, нам лень думать – мышление, в отличие от пищеварительных процессов, требует больших энергетических затрат. Чем примитивнее вопросы мы решаем и обсуждаем, тем глупее становимся, полностью утрачивая навыки системного подхода, критического мышления, анализа и формирования комплексных решений сложных общенациональных задач и социально-политических проблем. Примитивная информационно-смысловая повестка опаснее, чем мы себе представляем, она засасывает нас, не давая оглянуться по сторонам и адекватно оценить объективную реальность. В топком болоте линейного и клипового мышления целевой аудитории вязнут даже профессиональные политики и профильные эксперты, вынужденных тратить время на обсуждение новостного спама, вместо того чтобы донести до зрителей более важные и сложные мысли, расчеты или концепции. Мы ни во что не верим, поэтому боимся своего будущего, растрачивая свои силы на обсуждение прошлого и текущего: наших национальных поражений, мировоззренческой пустоты и вечного свинства. Какой смысл в бессмертии свинства? (Джек Лондон) Без веры не может быть целей, без целей – политики, без политики – государства. Детальнее по ссылке: Смысл власти или власть смысла?

Для того, чтобы определить степень культурно-смысловой импотенции нашего общества стоит изучить – чем сегодня живет и какие смыслы ищет окружающий нас мир? Детальнее по ссылке: О чём говорит мир? О чём говорит Украина? Любой язык становится ненужным, когда разговаривать не хочется, и, когда разговаривать не о чем. Второе страшнее. Инфантильное, склочное, закомплексованное общество будет формировать такую же недоговороспособную власть, истеричную политику и бессмысленную информационно-смысловую повестку. Сегодня влияние общего культурного потенциала Украины на мировое цивилизационное развитие ничтожно – мы не производим высоких технологий, качественных товаров и смыслового контента: мировых киношедевров, качественной музыки, литературы, философских, творческих и фундаментальных научных открытий. Для мира мы – страна вороватых глупых варваров, страна-ресурс. Мир не считает варваров равными себе и поступит с нами жёстко, когда окончательно устанет от нас.



ПРИРОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. Власть всё знает и может, не потому, что она власть, власть всё знает и может – поэтому она власть. Источник власти заключается в научно-интеллектуальном, организационном, экономическом, производственном, творческом, культурном и духовном потенциале своего народа. Власть основывается на интересе, а не на любви народа, так как интересы народа – постоянны, а его любовь – нет. Власть существует и мыслит широкой исторически-временной парадигмой – использует прошлое, чтобы управлять настоящим и мыслить будущим. Власть не спрашивает – власть принимает решения. Реальной власти наплевать на рейтинги и международные оценки – власть ответственна только сама перед собой и теми, на кого она опирается. Власти не прощается то, что прощается обычным людям – страх ответственности, неумение принимать решения, слабость. Власть не имеет права бояться и быть смешной. Власть должна быть тщеславна и амбициозна, иначе власть не будет суверенна. Власть карает преступников и проводит государственные преобразования, не потому что так хочет народ или Запад, а потому, что так хочет сама власть. Любая государственная власть возьмёт свою цену у народа за своё правление, невзирая на его желания. На протяжении истории власть и государство разделяются, но на коротком отрезке времени власть и государство – одно и то же, хотим мы этого или нет. Разумная власть использует силу убеждения, глупая – только силу, бесполезная власть не способна ни убедить, ни заставить. Государственная власть обязана формировать и формулировать смыслы государства: общенациональную идею, идеологию и государственные интересы – проводить свою государственную политику.

Краткая история украинской власти: Леонид Кравчук получил власть, Леонид Кучма использовал власть, Виктор Ющенко НЕ использовал власть, Виктор Янукович сбежал от власти, Петр Порошенко превращал власть в деньги, Владимир Зеленский превратил власть в пародию, а государственную политику в беспорядочную суету. Детальнее по ссылке: Шесть президентов – шесть эпох

Карма украинской власти – отсутствие преемственности власти и последовательности государственного курса (политики). Природа власти не терпит случайности, пассивности, трусости, суеты, не измеряется деньгами и не прощает такого надругательства над собой. Настоящая власть зарождается, вызревает, оформляется и становится государственной в тишине кабинетов. Пока народ ненавидит свою власть, а власть не уважает свой народ – мир презирает и тех, и других. Детальнее по ссылке: Природа власти



ПОЛИТИЧЕСКОЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ, СИСТЕМНОЕ ИЛИ ИМПЕРСКОЕ МЫШЛЕНИЕ? Политика – имеет характер планируемого, долгосрочного и комплексного процесса, растянутого во времени, в отличие от срочных, целевых и разовых мер. Долгосрочность политики требует политического мышления. Политическое (государственное) мышление – совокупные способности к логическому, системному и стратегическому (почему и как) мышлению сложными нематериальными категориями, способность к формированию на основе множественных и абстрактных смыслов, ценностей, интересов, единой и конкретной государственной политики. Системное мышление – предполагает комплексную оценку события, проблемы или задачи, восприятие и оценивание объекта исследования как сложной системы взаимосвязанных ситуаций, деталей, частей, факторов, причинно-следственных связей и вариантов развития событий. Имперское мышление (Имперская модель развития) – искусство взаимного сосуществования многих национально-культурных и конфессиональных групп, осознания и формирования целого из разного – это исторически сложившийся уникальный навык целого ряда цивилизаций. Если имперское мышление выгодно самому себе (носителю) – оно не нуждается в оценке со стороны, не может быть негативным или позитивным – это способ существования: выживания и развития, требующий рациональности, терпимости и уважения к составляющим империю этносам и культурам. Условие устойчивости империй – этносы должны не просто входить в империю, а именно составлять её – быть полноправными сторонами и принимать участие в её развитии. Империя никогда не откажется от ЛЮБОГО культурного наследия, которое составляет или когда-то составляло её общее культурное пространство. Только варвары никогда не пользовались и уничтожали культурные достижения империй – не могли понять их реальной ценности.



ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. Общенациональная идея (социальный смысл) – идея объединяющая народ, политическую нацию – добровольное объединение общества, осознание себя как единого целого, на базе коллективной исторической и генетической памяти, религий и традиций, традиционных культурных и морально-нравственных ценностей, духовности и смыслов существования. Общенациональная идея как инструмент необходима для создания (выражения) не личного, а универсального (общенародного) представления модели «Государство-Отечество». Общенациональную идею нельзя сформулировать, потому что она нематериальна и не статична во времени, она постоянно развивается и обновляется, раскрывая все новые смыслы, поэтому сформулировать общенациональную идею так же сложно, как остановить время. Кому по силам сформулировать всю историю и чаяния народа или все традиции и мысли поколений? Общенациональную идею, если она истинна и духовна, нельзя сформулировать, раскрыть полностью, как нельзя измерить настоящую любовь или привязанность, силу духа или мысль. Общенациональная идея – иррациональна, поэтому в выражении общенациональной идеи даже опытные и прагматичные политики бессильны. Выражать смыслы общенациональной идеи под силу только гениям и творчески одаренным людям – один талантливый поэт, ученый, художник, композитор или кинорежиссер может создать шедевр, который будет воспринят и осознан людьми на глубоком психоэмоциональном уровне, а одно четверостишие или цитата станет дороже тысячи лозунгов и политических программ – станет неотделимой частью коллективного сознания народа. Детальнее по ссылке: Что такое общенациональная идея? Глубина и сила выражения общенациональной идеи зависит от уровня культурно-национального потенциала государства, должна соответствовать занимаемой территории и богатствам своего Отечества, иначе их не удержать – природа все расставит на свои места и не даст права владения территориями и богатствами тому народу, который им не соответствует морально-нравственно, духовно, не стремится к взаимному примирению, утратил связь поколений, интуицию, мудрость и деградировал. Это будет не наказание, а всего лишь естественный отбор в пользу иных, более мотивированных и сплоченных народов. Культурно-национальный потенциал государства – комплекс органично взаимодополняющих национальных культур, в тесной взаимосвязи и равновесии с творческой, производственной, научной, политической, экономической, социальной, гражданско-правовой культурами. Государству неподвластно управлять рождением гениев, одарённых и талантливых людей, но государство может и обязано создавать все условия для повышения вероятности их появления, развития и раскрытия их способностей. Детальнее по ссылке: Что такое культурно-национальная политика?



ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. Государственная идеология (общий смысл). В отличие от философских, чувственных и иррациональных смыслов общенациональной идеи, государственная идеология – рациональна, четко выражается и формулируется. Государство, как категория рациональная и практическая, не может ждать формирования общенациональной идеи у всего общества – это слишком долгий, неопределённый и неорганизованный процесс. Поэтому государство формирует ряд принципов (идеологем), в понятной, доступной, директивной форме изложения, на которых формируется единство гражданского общества и целостность государственного устройства. Государственная идеология – инструмент представления модели «Государство-справедливость» - совокупность принципов, идей и ценностей, выстроенная в структурированную целостную мировоззренческую систему, являющуюся основой общественного и государственного устройства, и разделяемая большинством сограждан. Качественная государственная идеология никогда не должна вступать в противоречие с народными чувствами и образами об общенациональной идее (представлении о себе самом). Идеология не может быть радикальна, так как отрицает рациональность, резко снижает вариативность (гибкость) государственной политики. Идеология становится государственной политикой в момент, когда идеи и принципы (смыслы) становятся методами и процессами. Идеология – принципы, политика – характер процесса, методов достижения и определения приоритетов целей. Государственная стратегия развития определяется: наличием ресурсов и возможностей, идеологией и государственной политикой, формированием и реализацией комплекса приоритетных целей и задач – государственных интересов, в расчёте на продолжительный временной (исторический) период. Детальнее по ссылке: Государственная идеология – лозунг или расчет?



«МОНОЭТНИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС»: Представим себе, что богатый и развитый регион Х (провинция), входящий в состав одного из западных государств, граничащего с Украиной, в результате политической нестабильности и по итогам голосования населения этого региона, добровольно желает войти в состав Украины. Их условия: самоуправление, гарантии сохранение их языка, культуры, традиций, религии и привычного уклада жизни. Их предложение: они признают политическую власть Киева, поднимают флаг Украины, производят уникальные товары для внутреннего (внешнего) рынка и платят налоги в государственную казну. Вопрос: Как с ними поступить в рамках существующей моноэтнической модели (идеологии) Украины? Провести там тотальную украинизацию, свалить их памятники, переименовать улицы и провести факельное шествие – нельзя, по условию задачи. Если же пойти на их условия – это, во-первых, будет противоречить моноэтнической концепции украинского государства – надо менять всю национально-культурную и административно-территориальную политику. Во-вторых, ряд регионов Украины потребует себе такие же привилегии. Вывод: Существующая моноэтническая модель (идеология) вступает в противоречие с логикой государственного развития – любое государство целью своих государственных интересов ставит: прирост населения, приумножение территорий, ресурсов и культурно-политического влияния. Моноэтническая модель (идеология «Анти-России») – идеология замкнутого (зацикленного на самом себе) радикально-националистического и агрессивного мировоззрения, построенная на догматах 30-х годов прошлого столетия, противоречащая логике, современным методам государственного и социально-политического управления, ориентированная на удержание власти с помощью разжигания национально-культурной вражды, ненависти и конфликтов. Неужели всё наше украинское общество настолько смирилось со своей исторической миссией вечных неудачников, что даже не представляет себе все выгоды собственной имперской (интернациональной) модели государственного развития Украины, не может себе позволить имперского мышления и формирования многокультурной (полиэтнической) политической нации? Детальнее по ссылке: Украина имперская или Украина аграрная?



ГОСУДАРСТВО, ИДЕОЛОГИЯ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ? Моноэтническая модель Украины (идеология «Анти-России») сегодня полностью доминирует над рациональными законами формирования государственной политики Украины. Идеология «Анти-России» выродилась в диктатуру, превратила украинскую культуру в идеологию, историю – в политику, язык – в инструмент угнетения и репрессий своих сограждан, подчинила себе экономику, внутреннюю и внешнюю политику, является главной причиной территориальных потерь, конфликтов с соседними государствами, утраты союзников и экономических связей – всего комплекса общенациональных бед и поражений постмайданной Украины. Подчинить законы логики, экономики и теории государственного управления догматам моноэтнической концепции (идеологии), в надежде на долгожданный «приход» национальных успехов – всё равно, что перед математической олимпиадой или шахматным турниром всадить в одно горло 2 литра водки и надеяться взять первое место. Регуляция общества со стороны государства приобрела тоталитарный оттенок – государство пытается влиять на вопросы, относящиеся к частной жизни и личному выбору людей: вопросы этики, культурных, языковых, религиозных предпочтений, оценок исторических событий, родственных связей и т.п. Заявить, что борщ не украинский, что вам не нравится депрессивная украинская литература, а Степан Бандера – не герой, до Майдана 2014 года – это дело вкуса. После Майдана – это государственная измена. Разрушительная моноэтническая модель (идеология «Анти-Россия») подчинила себе всё государство, поставила многонациональный украинский народ на грань исчезновения и вымирания. Идеология должна быть подчинена интересам государства, а не наоборот. «Тень, знай своё место!..» Против моноэтнической модели (идеологии «Анти-России») не надо даже воевать, нужно просто ждать – время её на исходе – она настолько аморальна, несправедлива, нелогична, несозидательна и нежизнеспособна, что обречена на исчезновение. Время и объективная реальность беспощадны. Вопрос в том, успеет ли Украина первой отказаться от моноэтнической модели (идеологии «Анти-России»), либо пойдёт на дно вместе с ней.

1. Если в результате внедрения «новой национальной идеологии» значительная часть общества её не принимает, защищается от неё, выпадая из гражданского сообщества, и отторгается вместе с государственными территориями – такая идеология вступает в противоречие с государственными интересами, не может считаться общенациональной и является антигосударственной.

2. Государство не может терять территории и своих граждан из-за неверной или ложной идеологии. Граждане и территории – приоритетнее (важнее) идеологии.

3. Украина может сохраниться и должна развиваться в рамках собственного, исторически сложившегося, «Имперского проекта Украины» и имперского мышления, формируя единую политическую нацию на основе уважения к своей сложной противоречивой истории, культурному, языковому, религиозному и ментальному разнообразию украинского народа.



Продолжение следует…





Александр Александров для 7ДНІВ.info