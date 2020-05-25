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Криминал Сегодня, 02:5417
СТЕПАН ГАВРИШ: РЕФОРМА ПОЛИЦИИ В УКРАИНЕ ПРОВАЛЕНА. ПОЛИЦИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ЗАКАЗАМИ!
Степан Гавриш заявил, что реформа национальной полиции, проведенная учительницей из Грузии, Деканоидзе, привела к обратным последствиям.

Напомним о событиях в Гаркалике, всколыхнувшей всю Украину. В городе Гакарлик было расформировано отделение полиции, после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая, оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Одевал на жертву противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над ее головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

«Судя по тому, что случилось, видим, что это достаточно молодые офицеры полиции. Судя по системным действиям, которые они совершили – пытали, надевали наручники, насиловали – всё это свидетельствует, о том, что это не первый случай в их «практике». Речь идет о системной проблеме – несмотря на подобные случаи, полиция не изменилась.


Полиция становится всё более политической, она выполняет политические заказы, в том числе и правящего класса, можно сказать, что полиция сегодня перестала исполнять свои прямые задачи. Ни одно резонансное преступление не было расследовано и доведено до конца. Убийства, которые совершаются в Украине, подрывы, террористические акты – это всё следствия плохих реформ, непроведенных или проведенных плохо.


Главным ответственным лицом является министр внутренних дел Украины, Арсен Аваков, и он должен принять это мужественно для себя, как миссию, которую он несет. Полиция сегодня превратилась в орган репрессий, а не правоохранительный орган, который защищает правопорядок в стране. Он не борется за права и свободы граждан, не ставит их для себя главной задачей для защиты, а фактически сам является инициатором, провоцируя ситуацию нестабильности. Полиция стала элементом целой криминальной системы в стране, причем мы даже не знаем глубины криминализации с участием полиции.

Большинство жертв произвола не жалуется, поэтому мы имеем глубоко закопанную латентную проблему, с которой очень сложно разобраться. Готов ли парламент создать специальную следственную комиссию, для того чтобы глубже копнуть проблему в недореформленной национальной полиции и поставить вопрос о системе юстиции Украины, проблему судов, и прочих лиц причастных и покрывающих всё это. Прогнила система»,

- резюмировал С. Гавриш.

Почему полиция не работает? Три главные задачи МВД Украины

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Как работают спецслужбы? Философия спецслужб

Как обеспечить личную безопасность?

Как обеспечить безопасность своих детей?

ССЫЛКА НА ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С. ГАВРИША
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СТЕПАН ГАВРИШ: РЕФОРМА ПОЛИЦИИ В УКРАИНЕ ПРОВАЛЕНА. ПОЛИЦИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ЗАКАЗАМИ!
СТЕПАН ГАВРИШ: РЕФОРМА ПОЛИЦИИ В УКРАИНЕ ПРОВАЛЕНА. ПОЛИЦИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ЗАКАЗАМИ!
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