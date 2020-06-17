СРОЧНО! НА СТОРОННИКОВ ПАРТИИ АНАТОЛИЯ ШАРИЯ НАЧАЛИСЬ НАПАДЕНИЯ!

В понедельник 22 июня, около 14.00 в Житомире, в офисе Партии Анатолия Шария был зверски избит руководитель областной ячейки партии.
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Нападающий был установлен. Роман Боровик. Позывной Сатана. Азов.
- так прокомментировал происходящее А. Шарий на своей странице Фейсбук.
Около 21.33 в телеграмм канале А . Шария появилось видео с еще одним пострадавшим от нападения сторонником Партии А. Шария. На это раз в Черкассах. ВИДЕО
КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ: Катастрофическое падение рейтингов В. Зеленского и его политсилы «Слуга народа», переход А. Шария к жесткой риторике, а фактически, к обнулению действующей партии власти, демонстрация организационных и протестных возможностей ППШ, и желание покончить с произволом радикально-криминальных банд – всё это вызывает крайнее раздражение в команде действующего президента и среди лидеров национал-радикальных групп. Которые, вероятно, решили перейти к акциям запугивания, репрессий и откровенно криминальным методам воздействия.
СПРАВКА: За год своего президентского срока В. Зеленский так и не смог сформировать внятный внутренний и внешний политический курс: закончить войну, остановить деградацию государственных институтов, прекратить падение экономики, и начать реальную борьбу с коррупцией. Также для большей части общества остаются непонятными критерии кадровой политики, проводимой В. Зеленским. Отсутствие изменений в культурной и языковой политике, бестолковые и противоречивые заявления президента в части исторических и политических оценок, оттолкнули от него большую часть людей, которые отдали за него свой голос на президентских выборах 2019 года.
Можно предположить, что сегодня не только порошенковской, но уже и действующей власти выгоден контроль над уличными бандами национал-радикалов. Это позволяет сдерживать растущее раздражение общества, не допуская активных проявлений общественного несогласия в форме организованных мероприятий – протестов или митингов. Акция протеста 17 июня в Киеве показала, что значительная часть украинцев, в условиях государственного хаоса, вполне способна к организации и даже силовому отпору, как к последнему аргументу гражданской самозащиты.
По нашим данным, и опираясь на фактаж из многочисленных видеорепортажей, в акции протеста приняло участие от 1 до 2-х тысяч человек, хотя многие издания по каким-то причинам занизили эту цифру в два-три раза. Также в акции участвовали не только сторонники партии А. Шария, но и обычные граждане, несогласные с проводимой политикой президента В. Зеленского – политикой игнорирования важнейших социальных и государственных проблем – политикой невмешательства, попустительства и преступного бездействия. Поэтому призывом акции стал лозунг: Выходи не за нас (Партию Шария) – выходи за себя!