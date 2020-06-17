СРОЧНО! НА СТОРОННИКОВ ПАРТИИ АНАТОЛИЯ ШАРИЯ НАЧАЛИСЬ НАПАДЕНИЯ!

В понедельник 22 июня, около 14.00 в Житомире, в офисе Партии Анатолия Шария был зверски избит руководитель областной ячейки партии.







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Нападающий был установлен. Роман Боровик. Позывной Сатана. Азов.