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Экономика Вчера, 20:1646
Коболев заявил что вероятность контракта с "Газпромом" до 1 января приближается к нулю
Коболев выразил надежду, что новый контракт будет подписан. Однако, по его словам, вероятность подписания до 1 января 2020 года невелика.

Вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 года приближается к нулю. Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.
"Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее", - отметил он.
Глава "Нафтогаза" напомнил о заявлениях с российской стороны, которые свидетельствуют о том, что вероятность подписания транзитного контракта с каждой минутой "приближается к нулю".
Напомним, трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия на министерском уровне относительно транспортировки газа по территории Украины состоятся 19 декабря в Берлине. Темой переговоров станут сроки долгосрочного контракта, объемы и тарифы. По итогам переговоров также возможно достижение политического соглашения по этим вопросам.
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Теги: news, новости, Украина, Газпром, Нафтогаз, контракт, Коболев, 7dniv, 7dnivinfo  
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