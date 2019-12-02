Коболев заявил что вероятность контракта с "Газпромом" до 1 января приближается к нулю

Коболев выразил надежду, что новый контракт будет подписан. Однако, по его словам, вероятность подписания до 1 января 2020 года невелика.





Вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 года приближается к нулю. Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее", - отметил он.

Глава "Нафтогаза" напомнил о заявлениях с российской стороны, которые свидетельствуют о том, что вероятность подписания транзитного контракта с каждой минутой "приближается к нулю".