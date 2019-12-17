С 1 января начнет работать независимый оператор ГТС Украины

Как отметил Коболев, также 26 декабря регулятор также обнародует тарифы на следующий год.





Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сертифицирует ООО "Оператор ГТС Украины" 26 декабря 2019 года. Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 1 января "должны быть подписаны физически акты, которые переведут все активы компании от группы "Нафтогаз" в Министерство финансов под МГУ".

По данным пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины", компания ООО "Оператор ГТС Украины" начнет работу 1 января 2020 года. С 7 утра она я возьмет на себя обязанности оператора газотранспортных систем Украины как независимая, технически и финансово самодостаточная компания.