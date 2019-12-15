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Экономика Сегодня, 09:18104
Прогноз курса доллара дали эксперты на конец 2019 года
"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9/23,1 грн", - сказал он.

В течение последней рабочей недели декабря 2019 года ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,0%.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,56 грн до 23,37 грн (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 23,49/23,50 до 23,30/23,33 (-0,8%/-0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,33/23,58 до 23,11/23,36 (-1,0%/-0,9%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.
Напомним, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны.
Отметим, по данным Совета НБУ, главными причинами укрепления курса гривны к доллару в 2019 году были приток портфельных инвестиций (спекулятивного капитала) нерезидентов на рынок ОВГЗ; благоприятные условия торговли; высокий урожай сельскохозяйственных культур.
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Теги: news, новости, Украина, курс, доллар, 7dniv, 7dnivinfo  
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