Прогноз курса доллара дали эксперты на конец 2019 года

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9/23,1 грн", - сказал он.





В течение последней рабочей недели декабря 2019 года ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,7-1,0%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,56 грн до 23,37 грн (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 23,49/23,50 до 23,30/23,33 (-0,8%/-0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,33/23,58 до 23,11/23,36 (-1,0%/-0,9%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари заявил, что в условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны.