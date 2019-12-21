В России рассказали о цене транзита газа

Во время доклада российскому премьеру Дмитрию Медведеву он заявил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет.





Плата "Газпрома" украинскому "Натфогазу" за транзит российского газа через территорию Украины не будет меняться в течение ближайших пяти лет. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передают российские СМИ.

"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет", - сказал Козак.

Ранее Козак заявлял, что российский "Газпром" выдвинул к НАК "Нафтогаз Украины" требование по размеру оплаты услуг по организации транзита газа. При этом он заявил, что это размер является коммерческой тайной.