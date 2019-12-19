До 7,5% ускорилось падение промпроизводства в Украине

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь зафиксировано падение промпроизводства на 1,2%.





Объемы промышленного производства в ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,5%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

За первые 11 месяцев 2019 года в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 0,8%, в перерабатывающей промышленности - падение на 1,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 2,7%.