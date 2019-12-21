Анбандлинг "Нафтогаза" и сертификацию оператора ГТС завершил регулятор

Сообщается, что оператору ГТС выдали лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.





Сегодня, 24 декабря, в Украине окончательно завершилась сертификация оператора газотранспортной системы (ГТС). Соответствующее решение принято на заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Мы выдаем нашему оператору лицензию на право ведения деятельности по транспортировке природного газа", - сказал глава комиссии Валерий Тарасюк.