Прогноз курса доллара на 2020 год дал эксперт

Как отметил аналитик, курс доллара на конец первого квартала прогнозируется в диапазоне 22,5-23,5 грн/доллар, на конец года при сохранении благоприятной конъюнктуры - не выше 24,5 грн/доллар.





В начале 2020 года стоит ожидать продолжение укрепления гривны и ее достаточно высокой стабильности как минимум до конца первого квартала. Об этом в интервью РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Иосуб напомнил, что текущий тренд на укрепление гривны к доллару начался с конца октября, а начиная с декабря гривна на межбанковском рынке укреплялась практически ежедневно. По его словам, основными факторами укрепления гривны стали высокий приток средств нерезидентов для покупки ОВГЗ (порядка 4 млрд долларов с начала года), высокий урожай сельхозкультур и благоприятные экспортные цены на них.