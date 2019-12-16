Официальный курс доллара на 27 декабря повысил НБУ

Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2329,2885 гривен за 100 долларов (+3,7730 гривен).
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
При этом курс доллара на 26 декабря составляет 2325,5155 гривен за 100 долларов.
Напомним, 26 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 23,29 гривен за доллар, курс в покупке до 23,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 25,83 гривен за евро.