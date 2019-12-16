Официальный курс доллара на 27 декабря повысил НБУ

Официальный курс гривны к доллару на 27 декабря установлен на таком уровне: 2329,2885 гривен за 100 долларов (+3,7730 гривен).





Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

При этом курс доллара на 26 декабря составляет 2325,5155 гривен за 100 долларов.