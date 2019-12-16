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Экономика Сегодня, 15:20115
Курс доллара резко пошел вверх
Наличный рынок
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 22,46 (22,99 - 26 декабря), продажи - 24,02 (23,28 - 26 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,84 (25,36 - 26 декабря), продажи - 26,65 (25,83 - 26 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,43 - 26 декабря), продажи 3,84 (3,76 - 26 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках
Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,55-23,95 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.
 
Межбанк
Напомним, 27 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 10 копеек до 23,63 гривен за доллар, курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,31 гривен за евро.
Курс НБУ
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 27 декабря справочный курс на уровне 23,66 грн/доллар, повысив его по сравнению с 26 декабря (23,30 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.
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