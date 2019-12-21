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Экономика Сегодня, 12:2473
Курс доллара на новогодние праздники значительно повысили банки
В обменных пунктах Украины сегодня, 28 декабря 2019 года, в 11:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 50 копеек до 24,52 гривен за доллар, курс евро вырос на 66 копеек до 27,31 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.
Наличный рынок
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,67 (22,46 - 27 декабря), продажи - 24,52 (24,02 - 27 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (25,84 - 27 декабря), продажи - 27,31 (26,65 - 27 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,49 - 27 декабря), продажи 3,90 (3,84 - 27 декабря) грн за 10 рублей.
Курсы в банках
Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,85-24,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.
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