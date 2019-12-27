Прогноз курса доллара на начало 2020 года дали Аналитики

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,8/24,1 грн", - сказал он.

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Как напомнил аналитик, после длительного снижения, в четверг и пятницу, 26, 27 декабря, доллар перешел к быстрому росту.

"Очевидно, что фундаментально за эти два дня в украинской экономике ничего не поменялось. Рост спроса на валюту носил явно спекулятивный характер. Пятница - последний полноценный день, когда можно было купить валюту и успеть погасить валютный кредит или оплатить импортный контракт", - рассказал он.

По его словам, в ближайшие после Нового года дни рынок должен прийти в норму, доллар стабилизируется, а позже имеет высокие шансы двинуться вниз, в направлении к 23 грн.

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах рынка изменился по-разному. Запаздывающий официальный курс еще снижался, а на остальных сегментах валютного рынка доллар вырос на 1,5-2,9%.