Все номинации по новому договору о транзите газа отработал оператор украинской ГТС

"Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора .

Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", - написал Макогон.

Отметим, Украина и Россия подписали новый пятилетний газовый контракт 30 декабря.

Глава оператора "Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что были отработаны все номинации по новому договору о транзите российского газа через Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Макогона.

Также отмечается, что украинский оператор ГТС подписал соглашения со всеми смежными операторами, а именно - Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России.

"Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении на сайте оператора.