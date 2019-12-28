В начале 2020 года курс доллара упал

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,47 (23,67 - 28 декабря), продажи - 23,97 (24,52 - 28 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,04 (26,28 - 28 декабря), продажи - 26,78 (27,31 - 28 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,55 - 28 декабря), продажи 3,89 (3,90 - 28 декабря) грн за 10 рублей.

Согласно графику НБУ, банковская система возобновила полноценную работу 3 января 2020 года.

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 января 2020 года, в 11:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 54 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс евро снизился на 53 копейки до 26,78 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Межбанк

Напомним, 3 января декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке до 23,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 26,45 гривен за евро.

Курс НБУ