Укрепление курса в 2020 году ожидают в Минэкономики

По словам Милованова, укрепление курса будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов ожидает укрепление курса в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Милованова в Facebook.