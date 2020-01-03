После резкого падения курс доллара перешел к росту

Сегодня, 8 января 2020 года, в обменных пунктах Украины в 12:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку - до 23,98 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,56 (23,47 - 3 января), продажи - 23,98 (23,97 - 3 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,08 (26,04 - 3 января), продажи - 26,77 (26,78 - 3 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,52 (3,54 - 3 января), продажи 3,86 (3,89 - 3 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

На 8 января крупнейшие банки Украины установили курс доллара в пределах 23,90-24,30 грн/доллар, несколько повысив среднее значение по сравнению с 3 января.