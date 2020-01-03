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Экономика Сегодня, 17:4954
После резкого падения курс доллара перешел к росту
Сегодня, 8 января 2020 года, в обменных пунктах Украины в 12:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку - до 23,98 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.
Наличный рынок
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,56 (23,47 - 3 января), продажи - 23,98 (23,97 - 3 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,08 (26,04 - 3 января), продажи - 26,77 (26,78 - 3 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,52 (3,54 - 3 января), продажи 3,86 (3,89 - 3 января) грн за 10 рублей.
Курсы в банках
На 8 января крупнейшие банки Украины установили курс доллара в пределах 23,90-24,30 грн/доллар, несколько повысив среднее значение по сравнению с 3 января.
Межбанк
Сегодняшний межбанковский валютный рынок открылся незначительным ростом. По сравнению с закрытием сессии 3 января курс доллара поднялся на 1 копейку - до 23,78 гривен за доллар, курс в покупке до 23,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки - до 26,47 гривен за евро.
Справочный курс НБУ
Справочное значение курса доллара на 8 января с учетом торгов на межбанке составляет 23,79 гривен за доллар. Справочный курс существенно вырос по сравнению с показателем 3 января – 23,68 гривен за доллар.

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