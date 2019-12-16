Психологическую отметку пробил курс доллара на межбанке

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,6642 - 26,6904 грн/евро, российский рубль 0,3882 - 0,3892 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке в продаже 8 января 2020 года вырос на 23 копейки - до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке - до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек - до 26,69 гривен за евро.