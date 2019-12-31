 

Транзит газа через Украину резко сократил "Газпром"

Экономика Сегодня, 13:0862
Транзит газа через Украину резко сократил "Газпром"
Сообщается, что с начала года "Газпром" начал резкое снижение поставок газа, прежде всего за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
В частности, еще 30 декабря объемы поставок через Украину составляли 262,3 млн кубометров в сутки, а на 7 января транзит снизился до 91,2 млн кубометров.
С начала 2020 года российская компания "Газпром" резко сократила поставки газа транзитом через Украину. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные "Газпрома".
Отметим, согласно новому контракту на транзит "Газпром" должен прокачать через Украину 65 млрд кубометров в 2020 году, а исходя из этих объемов, среднесуточные поставки должны составлять около 180 млн кубометров. Подчеркивается, что российская компания будет платить за эти мощности, даже если их не использует.
Также российские СМИ пишут, что резкое сокращение поставок через Украину объясняются запуском "Турецкого потока".
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Теги: news, новости, Украина, Транзит, газ, 7dniv, 7dnivinfo, Россия  
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