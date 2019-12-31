 

Экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши

Экономика Сегодня, 13:5345
Экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши
В частности, Свентицкий уверен, что Украина может скорее достигнуть уровня Польши, нежели это прогнозирует Всемирный банк.
Отметим, Всемирный банк ранее оценил, что рост украинской экономики нынешними темпами позволит догнать Польшу только через 50 лет.
Бизнес-омбудсмен Марчин Свентицкий считает, что при определенных условиях экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
В то же время бизнес-омбудсмен подчеркнул, что для ускорения экономического роста нужно добиваться независимости судов, искоренения коррупции и реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
"В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально пятнадцать лет, чтобы Украина достигла уровня Польши", - отметил Свентицкий.

Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Экономика, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

По территории Украины транзит газа может составить 75 млрд куб.м - заявил Коболев
По территории Украины транзит газа может составить 75 млрд куб.м - заявил Коболев
31-дек-2019, 20:09
Лидеров Украины, Грузии и стран Прибалтики Путин не поздравил с Новым годом
Лидеров Украины, Грузии и стран Прибалтики Путин не поздравил с Новым годом
30-дек-2019, 15:00
Госстат ухудшил данные по росту экономики Украины
Госстат ухудшил данные по росту экономики Украины
19-дек-2019, 18:51
Украина готовится к свободной торговле с Британией после Brexit
Украина готовится к свободной торговле с Британией после Brexit
21-ноя-2019, 11:31
Прогноз по росту экономики Украины улучшил всемирный банк
Прогноз по росту экономики Украины улучшил всемирный банк
19-ноя-2019, 16:42

Последние новости

14:08
Политика
Основные нормы нового Трудового кодекса назвало Минэкономики
14:06
События
В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
13:53
Экономика
Экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши
13:08
Экономика
Транзит газа через Украину резко сократил "Газпром"
12:55
Политика
О потере части данных из черных ящиков самолета МАУ заявил Иран
10:24
Политика
В многомиллионной растрате подозревают Экс-замглаву МЧС
10:21
Политика
Участие Украины в расследовании авиакатастрофы в Иране разъяснило МВД
10:15
События
День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
10:13
Политика
Сейчас отрабатывается несколько версий падения самолета в Иране
10:11
Политика
К украинцам в связи с авиакатастрофой в Иране обратился Зеленский
10:09
События
Отчет о причинах авиакатастрофы МАУ опубликовал Иран
10:06
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (09.01.20)
09:14
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 9 Января
Вчера, 2020-01-08
21:19
Политика
В связи с авиакатастрофой в Иране США готовы помочь Украине
21:17
События
Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами
21:16
Экономика
Психологическую отметку пробил курс доллара на межбанке
17:50
Политика
Угрозу "опустошительной тотальной войны" видят в Ираке
17:49
Экономика
После резкого падения курс доллара перешел к росту
17:33
События
Почти 30 несовершеннолетних погибли в авиакатастрофе в Иране
17:29
Политика
Официально запустили "Турецкий поток" в Турции

Новости ТОП-7

Не выходить из дома из-за лесных пожаров призывают жителей столицы Австралии322
Число животных погибших в пожарах Австралии превысило миллиард184
Украинский самолет в Иране могли случайно сбить164
Армию США и Пентагон Иран объявил "террористическими организациями"144
О состоянии освобожденных из плена после пыток рассказали в Минветеранов130
В Австралии число жертв лесных пожаров снова увеличилось129
Какие сегодня праздники, события - 7 Января122

Досуг

Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19214
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17183
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18223
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51279
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:261730
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11427

События

В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
Алексей Данилов назвал четыре версии авиакатастрофы в Иране
Сегодня, 14:0645
День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
День траура по жертвам авиакатастрофы в Иране объявлен в Украине
С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины
Сегодня, 10:1568
Отчет о причинах авиакатастрофы МАУ опубликовал Иран
Отчет о причинах авиакатастрофы МАУ опубликовал Иран
Траектория полета якобы говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета
Сегодня, 10:0958
Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами
Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами
Сразу после вылета самолета связь с командно-диспетчерским пунктом оборвалась
Вчера, 21:17114
Почти 30 несовершеннолетних погибли в авиакатастрофе в Иране
Почти 30 несовершеннолетних погибли в авиакатастрофе в Иране
В результате авиакатастрофе в Иране погибли 176 человек
Вчера, 17:3384
В Иран сегодня вылетят украинские специалисты для расследования
В Иран сегодня вылетят украинские специалисты для расследования
Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран
Вчера, 17:2292
7 Днів