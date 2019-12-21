В тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в Евросоюз вошла Украина

Отмечается, что с ноября 2018 по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельхозпродукцию в Европу на сумму в 7,3 млрд евро. Также Украина за год показала самый высокий прирост экспорта продукции в ЕС - 41% (2,1 млрд евро).

Украина вошла в топ-3 стран крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза по итогам 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый отчет Еврокомиссии.