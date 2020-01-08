Официальный курс доллара на 13 января установил НБУ

Официальный курс гривны к доллару на 13 января установлен на таком уровне: 23,9677 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 11 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,96 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Напомним, 11 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке до 23,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,58 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины 11 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,10 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,73 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.