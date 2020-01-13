На 16 января официальный курс доллара снизил НБУ

Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на таком уровне: 23,9821 гривен за 1 доллар (-0,0436 грн). При этом курс доллара на 15 января составляет 24,0257 гривен за 1 доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Напомним, 15 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 3 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс в покупке до 23,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,67 гривен за евро.