За 2019 цена импортного газа упала в два раза

Таким образом, по сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4% в гривневом эквиваленте (год назад она составляла 9062,3226 грн за 1 тысячу кубометров) и на 46,3% в долларовом эквиваленте (с 329,0421 долларов за 1 тысячу кубометров).

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130,6613 грн или 176,6935 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.