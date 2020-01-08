Дальнейший рост курса доллара прогнозируют аналитики

Как отметил аналитик, рост курс доллара на межбанке ускорился в пятницу после заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке после скандала с утечкой записи совещания правительства.

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", - сказал он.

"Однако после обеда, когда стало понятно, что президент страны Владимир Зеленский отложил решение о принятии отставки, гривна частично восстановила позиции", - сообщил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах рынка изменился по-разному. Запаздывающий официальный курс незначительно снизился, а на остальных сегментах валютного рынка доллар вырос на 0,9-1,4%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,12 грн до 24,09 грн (-0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 23,94/23,96 до 24,26/24,28 (+1,3%/+1,4%).