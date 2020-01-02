"Нафтогаз" заявил что экономического роста Украину лишили прошлые контракты с "Газпромом"

Так, речь идет о контрактах на поставку и транзит российского газа, заключенные в 2009 году между тогдашней главой Кабинета министров Украины Юлией Тимошенко и президентом России Владимиром Путиным. Витренко подчеркнул, что окончательная сумма контрактов превышала 250 миллиардов долларов - "едва ли не самая большая в истории человечества".

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что прошлые контракты с "Газпромом" лишили Украину экономического роста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Они (газовые контракты 2009 года, - ред.) были важнейшим фактором, который влиял на экономику Украины на протяжении 11 лет. По подсчетам, если сравнивать с европейскими нормами, работа по этим контрактам, особенно во времена Януковича, стоила Украине десятки миллиардов долларов и фактически лишила сорокамиллионную нацию стабильного экономического роста", - заявил исполнительный директор НАК.

Он добавил, что арбитражное производство, в котором "Нафтогаз" обжаловал условия контрактов, было крупнейшим в истории по суммам требований, а именно более 100 миллиардов долларов.