Официальный курс доллара значительно повысил НБУ

Официальный курс гривны к доллару на 24 января установлен на таком уровне: 24,5212 гривен за 1 доллар (+0,1902 грн). При этом курс доллара на 23 января составляет 24,3310 гривен за 1 доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,52 гривен за доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Напомним, 23 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 24,54 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 27,20 гривен за евро.