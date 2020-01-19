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Экономика Сегодня, 14:4350
Виртуальный реверс газа заработал между Украиной и Польшей
Как отметил Макогон, новые возможности активно используются украинскими трейдерами и уже начались поставки газа из Польши через ГИС Дроздовичи.
Соглашение межу операторами газотранспортных систем Украины и Польши, основанное на европейских принципах, позволило начать виртуальный реверс газа. Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
"Скажем, если есть заявка на транзит газа из РФ в Польшу в объеме 9 млн куб. м в сутки и в эти же сутки есть заявка на импорт газа из Польши в объеме 2 млн куб. м, то фактически транспортируется через границу только 7 млн куб м (9-2)", - отметил глава "Оператора ГТС Украины".
Макогон, напомнил, что ранее нельзя было делать такие операции из-за транзитного контракта "Газпромом" и Украина была вынуждены физически вывозить все объемы газа в Польшу через Дроздовичи и завозить нужные объемы назад через пункт Германовичи. Это требовало затрат на прокачку газа, а объемы поставок были ограничены техническими возможностями трубопровода Германовичи.
"Сейчас таких ограничений нет, и мы можем путем виртуального реверса импортировать весь объем газа, который физически идет из Украины в Польшу (сейчас это 9 млн куб. м в сутки, в прошлом году средний транзит в Польшу был 12 млн куб. м)", - добавил он.
Макогон отметил, что импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG терминала. Таким образом, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем виртуального реверса до 9 млн куб м в сутки или 3,3 млрд куб. м газа с польского терминала. По его словам, физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в польской ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд куб. м.
"Ожидаем, что в ближайшее время виртуальный реверс откроется и в Словакии и в Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", - говорится в сообщении.
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Теги: news, новости, Украина, ГТС, Нафтогаз, Польша, 7dniv, 7dnivinfo  
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