Дальнейший рост курса доллара прогнозируют эксперты

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", - сказал он.

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Аналитик отметил разнонаправленные движения курса на межбанке и наличном рынке в последние два рабочих дня недели.

"Если в четверг доллар на межбанке снижался, а на наличном рынке рос, то в пятницу динамика была ровно противоположной. С одной стороны, это свидетельствует, что курс доллара нащупывает равновесный уровень вблизи текущих значений, с другой, не исключает возможность его еще некоторого роста",- добавил он.

За минувшую неделю курс доллара вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,8%.