1,25 млрд евро от выпуска евробондов получила Украина

По данным пресс-службы, 10-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (85%), хедж фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%), тогда как доля банков составила 2%.

Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Государственная казначейская служба Украины 27 января 2020 года получила средства от облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран Европейского Союза купили большую часть выпуска при первичном размещении, их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.