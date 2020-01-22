После транша МВФ Евросоюз выделит Украине 500 млн евро

"Еврокомиссия подтверждает выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 миллионов евро после того, как МВФ даст последний зеленый свет. Это должно произойти в ближайшие несколько недель", - написал Йозвяк.

В Европейской комиссии подтвердили выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.