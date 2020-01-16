Новую цену на газ для населения установил "Нафтогаз"

Как отметили в пресс-службе, цена не включает НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за кубометр. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.