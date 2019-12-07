 

26 млн евро на развитие фермерства выделит ЕС для Украины

Экономика Сегодня, 11:410
26 млн евро на развитие фермерства выделит ЕС для Украины
"Сегодня было подписано соглашение о поддержке развития агросектора и малого фермерства для Украины. Наши европейские партнеры в рамках этой сделки согласились выделить 26 миллионов евро на эти цели", - заявил Гончарук.
Европейский союз выделит Украине 26 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства и фермерства. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с представителям ЕС в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, выделение средств будет в рамках соглашения о поддержке аграрного сектора.
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