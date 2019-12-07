26 млн евро на развитие фермерства выделит ЕС для Украины

"Сегодня было подписано соглашение о поддержке развития агросектора и малого фермерства для Украины. Наши европейские партнеры в рамках этой сделки согласились выделить 26 миллионов евро на эти цели", - заявил Гончарук.

Европейский союз выделит Украине 26 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства и фермерства. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с представителям ЕС в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС, передает корреспондент РБК-Украина.