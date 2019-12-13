Цены на газ для промышленности снизил "Нафтогаз"

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 661,00 - 5 208,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

В сравнении с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снизятся на 14% -15%, в зависимости от условий поставки.

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2020 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба НАК.