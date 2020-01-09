Тариф на транзит российского газа в новом контракте вырос

В подписанном в конце декабря 2019 года контракте ставка не будет меняться в течение пяти лет, тогда как ранее ставка транзита вычислялась по формуле, в которую входила стоимость газа в Европе, а также объемы прокачки.

Тариф на прокачку газа по газотранспортной системе Украины в контракте между "Газпромом" и "Нафтогазом" составил 2,66 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, что 2% больше, чем в 2019 году (2,61 доллара). Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на проект договора.

Согласно договору между "Газпромом" и "Нафтогазом", объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах. В итоге "Нафтогаз" получит за транзит в течение пяти лет около 7,13 млрд долларов. Ранее приблизительно эту сумму называли представители Украины, в том числе и президент Владимир Зеленский.