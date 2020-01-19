Цены на газ: обещания власти, европейские ценники и украинские платежки

В конце декабря прошлого года состоялось совещание президента, премьера и других чиновников, где утверждалось, что цены на газ и, соответственно, тарифы будут снижены на 25‒30%.

Все экономические основания для выполнения такого обещания были. Природный газ, вопреки сезонным тенденциям, из-за теплой погоды и наличия серьезных запасов дешевел по всей Европе.

Вполне солидные запасы были созданы и в Украине. Огорчало другое: добыча природного газа в нашей стране продолжала сокращаться. По итогам 2019 года добыча природного газа в Украине снизилась на 1% ‒ до 20,7 млрд кубометров. Причем снижение произошло преимущественно за счет резкого падения добычи у основного добытчика – государственной «Укргаздобычи».

Вопрос о качестве госуправления в Украине поднимается не первый раз и неизбежно ведет только к одному выводу: нынешнее правительство, включая руководителей госкорпораций, неспособно обеспечить надлежащее управление государственными предприятиями и экономикой в целом.

Но вернемся к ценам на газ и тарифам ЖКХ. Во второй половине января премьер Гончарук заявил, что суммы платежек на тепло и горячую воду для украинцев уже снижены до 30%. Но миллионы украинских семей этого почему-то не заметили. Более того, было заявлено, что осуществлен перерасчет за декабрь, однако и этого в платежках большинства украинцев до сих пор нет…

А что же с ценами на газ? В Европе они продолжали снижаться невиданными темпами. На немецком газовом хабе NCG цена природного газа на 20 января 2020 года составляла 118 евро за тысячу кубометров. При этом на 20 декабря 2019 года она составляла 158 евро за тысячу кубометров. Таким образом, снижение цены природного газа на NCG за месяц составило 25,3%.

Более того, средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины, с ноября 2018 года по декабрь 2019 года сократилась практически в 2 раза ‒ с $339,2 до $176,7 за тысячу кубометров. Тогда как стоимость голубого топлива для населения за этот период снизилась лишь на 15,2% ‒ с 8550 грн (в ноябре 2019-го) до 7250 грн за тысячу кубометров (в январе 2020-го).

Кстати, с учетом паритета газовых цен для украинской промышленности и для населения, промпредприятия страны также значительно переплачивают за энергообеспечение. Такие расценки снижают конкурентоспособность украинских предприятий и ведут в том числе к падению промышленного производства в стране.

Очевидно, что тарифно-ценовую политику в Украине необходимо менять и менять срочно. Абсолютно понятно, что нынешнее руководство Кабмина и «Нафтогаза» этого делать не будет. И единственный шанс на изменение политики – это смена руководства, неоднократно уличенного во лжи, многомиллионных «премиях» и полном непрофессионализме.





Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии