За транзит газа "Газпром" заплатил "Нафтогазу"

Кроме того, в феврале "Газпром" заплатил 239,5 млн долларов за транзит в декабре 2019 года, сообщил Витренко.

Российский "Газпром" в январе заплатил НАК "Нафтогаз Украины" 175,1 млн долларов за транзит газа за январь и 163,8 млн долларов за февраль 2020 года. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Всего: 578,4 млн долларов", - написал Витренко.

По его словам, начиная с февраля "Нафтогаз" будет получать плату за транзит не за три месяца, как в январе, а только предоплату за один следующий месяц.