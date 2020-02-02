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Экономика Сегодня, 09:1539
Снижение курса доллара прогнозируют аналитики
"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн", - сказал он.
В течение следующей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
Как напомнил аналитик, еще в прошлую пятницу доллар на межбанке рос. Торги понедельника также открылись ростом, выше отметки 25,1 грн, но после этого американская валюта сразу перешла к снижению и падала вплоть до первой половины дня пятницы, после чего, во второй половине дня падение доллара остановилось.
"Примечательно, что падение курса доллара за последнюю неделю - это в чистом виде укрепление гривны, и никак не связано с какими-то внешними факторами. Гривна укрепилась к доллару, который в свою очередь укреплялся к другим валютам, начиная от евро, заканчивая рублем. Так, валютная пара евро/доллар снизилась к 1,0950, а это минимальное значение с начала октября прошлого года", - отметил Иосуб.
За минувшую неделю курс доллара значительно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,8%.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,92 грн до 24,58 грн (-1,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,03/25,05 до 24,57/24,60 (-1,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,83/25,10 до 24,39/24,63 (-1,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0%.
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