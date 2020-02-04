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Экономика Сегодня, 15:210
Продление контракта на транзит газа с Украиной после 2024 допустили в России
Как заявил Новак, в конце 2019 года России и Украине "удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях".
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак допустил продление контракта на транзит российского газа по территории Украины в страны Евросоюза после 2024 года. Об этом он сказал в интервью изданию "Энергетическая политика".
"Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года", - добавил он.
Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, контракт может быть продлен еще на пять лет при согласии сторон.
До этого Россия не планировала продлевать контракт с Украиной, поскольку намеревалась завершить строительство газопровод "Северный поток-2".
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