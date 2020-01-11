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Экономика Вчера, 19:0457
Рост в конце 2019 года резко замедлила экономика Украины
По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,5%, по отношению к III кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,1%.
Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.
Госстат оценивает рост ВВП в I квартале 2019 года на уровне 2,5%, во II квартале - на 4,6%, в III квартале - на 4,1%.
Напомним, Национальный банк оценил рост экономики Украины в 2019 году на уровне 3,3%. В то же время, по данным НБУ, в четвертом квартале рост ВВП замедлился до 2,2%.
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