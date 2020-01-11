Рост в конце 2019 года резко замедлила экономика Украины

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в IV квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,5%, по отношению к III кварталу 2019 года (с учетом сезонного фактора) - на 0,1%.

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в IV квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

Госстат оценивает рост ВВП в I квартале 2019 года на уровне 2,5%, во II квартале - на 4,6%, в III квартале - на 4,1%.