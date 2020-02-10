Цены на газ для промышленности снизил "Нафтогаз"

По данным пресс-службы, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 3 981 - 4 606 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 марта 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены снизятся на 12-15% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.