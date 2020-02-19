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Экономика Вчера, 21:5851
Снижение роста экономики Китая из-за коронавируса прогнозирует МВФ
МВФ в январе прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. Однако, отмечают в Фонде, что 2019-nCoV - чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба - подорвала активность в Китае.
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4% до 5,6%, а мировой - на 0,1% из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой фонда заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.
По ее словам, "воздействие на мировую экономику будет относительно небольшим и краткосрочным".
"Согласно этому сценарию, рост в Китае в 2020 году составит 5,6%. Это на 0,4% ниже, чем в январском прогнозе. Рост мировой экономики будет ниже на 0,1%...Но мы также рассматриваем и более мрачные сценарии, при которых распространение вируса будет идти дольше и охватит больше регионов, в результате чего негативные последствия для роста также будут более продолжительными", - добавила Георгиева.
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Теги: news, новости, Укриана, Китай, Коронавирус, Экономика, 7dniv, 7dnivinfo  
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