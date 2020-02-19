Снижение роста экономики Китая из-за коронавируса прогнозирует МВФ

МВФ в январе прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. Однако, отмечают в Фонде, что 2019-nCoV - чрезвычайная ситуация в области здравоохранения международного масштаба - подорвала активность в Китае.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4% до 5,6%, а мировой - на 0,1% из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в субботу пресс-службой фонда заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

По ее словам, "воздействие на мировую экономику будет относительно небольшим и краткосрочным".