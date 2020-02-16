Снижение курса доллара прогнозируют аналитики

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн", - сказал он.

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Каа отметил аналитик, курс доллара стабилизировался вблизи отметки 24,5 грн. Об этом свидетельствуют как минимальные, порой разнонаправленные на разных сегментах рынка ежедневные колебания курса, так и минимальное его изменение за неделю.

"Это свидетельствует, что курс нащупал равновесие вблизи текущих значений, и без серьезных изменений внутренних либо внешних факторов, влияющих на него, будет оставаться около текущих уровней", - добавил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне, устанавливаемый НБУ, практически не изменился, на других же сегментах рынка он незначительно снизился на 0,1-0,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 24,48 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,46/24,48 до 24,44/24,47 (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,32/24,53 до 24,28/24,48 (-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8%.