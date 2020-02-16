Давления коронавируса на курс гривны ждут аналитики

Как отметил аналитик, из-за эпидемии инвесторы уходят из облигаций развивающихся стран, дешевеет сырье, в частности, металлы, руда, зерно.

Эпидемия коронавируса Covid-19, которая стремительно распространяется по миру, уже оказывает влияние на глобальные рынки, и может привести к росту курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"В среднесрочной перспективе это окажет определенное давление на гривну. Но речь о ее интенсивном сильном падении не идет. Кроме того, есть и позитив в виде снижения мировых цен на энергоносители", - отметил он.