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Экономика Сегодня, 12:3646
О продолжении сотрудничества с МВФ заверил новый министр финансов
Как отметили в пресс-службе, во время встречи стороны обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества. В рамках конструктивного диалога была подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.
Безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом заявил министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йосто Люнгманом, сообщает пресс-служба Минфин.
"Программа расширенного финансирования МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - отметил министр.
Уманский предложил организовать в ближайшее время встречи руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Напомним, 8 декабря 2019 года директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.
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