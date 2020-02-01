О продолжении сотрудничества с МВФ заверил новый министр финансов

Как отметили в пресс-службе, во время встречи стороны обсудили текущее состояние дел и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества. В рамках конструктивного диалога была подчеркнута важность дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ.

Безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом заявил министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йосто Люнгманом, сообщает пресс-служба Минфин.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - отметил министр.

Уманский предложил организовать в ближайшее время встречи руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества.